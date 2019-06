47 trẻ em tử vong tại Ấn Độ do ăn vải lúc bụng đói

Theo CNN, thời điểm hiện tại số trẻ em tử vong do ăn quả vải đã là 47 trường hợp. Cơ quan y tế tại bang Bihar miền Bắc Ấn Độ cho biết số trẻ này tử vong là do viêm não cấp tính, và tụt đường huyết đột ngột. Nguyên nhân dẫn đến tử vong bởi trẻ em ở khu vực thành phố Muzaffarpur thuộc bang Bihar, Ấn Độ liên tục ăn vải trong suốt trong khi bụng đói đã dẫn đến trường hợp đáng tiếc nêu trên.

Thành phố Muzaffarpur thuộc bang Bihar là nơi chuyên trồng vải của Ấn Độ, phần lớn người dân sống khu vực này đa phần là các hộ nghèo. Vì thế trẻ em ở nơi đây thường không được cha mẹ chăm sóc đầy đủ dẫn đến việc các em phải tự đi nhặt những trái vải chín rụng để ăn trong suốt thời gian dài.



Từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 179 trường hợp nhập viện do mắc triệu chứng viêm não cấp tính, và tụt đường huyết đột ngột. Ảnh: Inernet.



Lý giải lý do 47 trẻ em tử vong do ăn vải, một quan chức y tế cao cấp của Ấn Độ tên Sanjay Kumar cho biết tụt đường huyết là nguyên nhân chính khiến 47 trẻ em tại khu vực này tử vong. Bên cạnh đó vị quan chức này cũng khẳng định lý do ăn vải thiều cũng là nguyên nhân khiến các em tử vong. Ông Sanjay Kumar nói thêm các chuyên gia y tế đã từng cảnh cáo rằng vải thiều có một loại độc tố đi vào và lắng đọng trong gan.

Gan dự trữ glycogen, khi mức đường giảm gan sẽ tiết ra thêm đường để cân bằng. Nhưng các chất hypoglycin A có trong quả vải gây ức chế khả năng sản sinh đường glycogen dẫn đến hiện tượng hạ đường huyết đột ngột và ảnh hưởng đến não. Đặc biệt nên ăn những quả vải còn xanh bởi chất hypoglycin A và methylencyclopropyl glycine (MCPG) lúc này trong trái vải còn rất cao.



Trái vải có màu xanh, chưa chín thường chứa nhiều chất hypoglycin A làm tụt đường huyết. Ảnh: Internet.

Các trẻ em tử vong được xác định là do lượng đường trong máu vốn đã thấp hơn mức bình thường và mắc chứng suy dinh dưỡng. Nhóm trẻ em xấu số này tử vong là do liên tục bỏ bữa tối và ăn trái vải vào lúc bụng đói khiến sinh ra trường hợp đáng tiếc trên. Mặc dù các quan chức nhà nước ở thành phố Muzaffarpur đã đưa ra cảnh báo các bậc cha mẹ phải đảm bảo rằng trẻ em được ngậm nước và không để bụng đói khi đi ngủ. Thế nhưng từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 179 trường hợp nhập viện do mắc triệu chứng viêm não cấp tính và tụt đường huyết đột ngột.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam chia sẻ trên Zing.vn, ông Sơn cho biết không nên ăn trái vải khi bụng đói. Bởi ăn vải tươi khi đói sẽ khiến cơ thể nạp quá nhiều đường trong một thời gian ngắn có thể gây say với các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bủn rủn. Theo TS Sơn, thời điểm tốt nhất để ăn vải là sau bữa cơm, bởi lúc này cơ thể đã tích lũy đủ lượng nước muối qua thức ăn nên không sợ say, nóng.