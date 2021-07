Sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 có thể sẽ gây ra một số tác dụng phụ như nhức cánh tay, nhức đầu, sốt, đau nhức cơ thể, suy nhược và mệt mỏi, các tác dụng phụ này thường kéo dài tối đa trong 2-3 ngày.

Để giảm thiểu tác dụng phụ do vắc-xin gây ra, tất cả những gì bạn cần làm là bổ sung một số thành phần dinh dưỡng và quan trọng vào trong chế độ ăn uống, điều này sẽ giúp bạn chống lại sự mệt mỏi hoặc đau nhức do vắc-xin gây ra.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm tốt nhất có hiệu quả trong việc làm giảm các tác dụng phụ của vắc xin COVID-19.

Thực phẩm giàu nước

Chọn các loại thực phẩm có hàm lượng nước cao. Nếu bạn được cung cấp đủ nước sau khi tiêm chủng, nó sẽ giúp bạn duy trì nhiệt độ cơ thể và tình trạng tinh thần.



Bạn nên bổ sung các loại thực phẩm giàu nước như cam, quýt, ép bưởi,... sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. Ảnh: NHẬT LINH

Nhận được nhiều dinh dưỡng thông qua các loại thực phẩm có hàm lượng nước cao, sẽ giúp bạn sảng khoái và bình tĩnh hơn. Hãy thử bổ sung các loại thực phẩm giàu nước như cam, nước chanh, nước ép bưởi, dưa, dưa chuột, đào... vào trong chế độ ăn uống sau tiêm chủng của bạn.

Nghệ

Với đặc tính chống vi khuẩn, chống vi rút, chống viêm, giảm đau và chống nấm, nghệ thúc đẩy đáng kể hệ thống miễn dịch. Curcuminoids (chủ yếu là curcumin) và tinh dầu (chủ yếu là monoterpenes) là những thành phần hoạt tính sinh học chính của nghệ và hoạt động như một chất điều trị cho sức khỏe cơ thể.

Gừng

Gừng là một loại gia vị chính không chỉ giúp tăng thêm hương vị cho món ăn mà còn bổ sung thêm một số đặc tính chữa bệnh.

Giàu axit amin và các enzym quan trọng, gừng làm giảm viêm một cách ấn tượng, đồng thời làm dịu tâm trí và giảm căng thẳng. Bạn cũng có thể thêm nó vào trà buổi tối của mình để cảm thấy thư giãn.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin C, carotenoids provitamin A, folate, mangan và quan trọng nhất là vitamin K. Những chất dinh dưỡng này sẽ giúp duy trì sự trao đổi chất và bạn sẽ cảm thấy bớt mệt mỏi hơn. Đây là cách bổ sung tốt nhất cho sức khỏe sau tiêm chủng, theo The Times of India.