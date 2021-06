Cà phê hay các thức uống có chứa caffeine đã được chứng minh có nhiều lợi ích cho sức khỏe như việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất nhanh hơn, giảm nguy cơ mắc các bệnh Alzheimer và Parkinson.

Tuy nhiên việc sử dụng quá liều và sai thời điểm sẽ gây mất ngủ và gây ra nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe. Dưới đây à 6 lợi ích hàng đầu mà bạn nên cân nhắc trong việc tiết giảm lượng caffeine nạp vào cơ thể, theo Healthline.

Giảm lo lắng, căng thẳng

Uống một tách caffeine có thê khiến cho bạn có cảm giấc bồn chồn, lo lắng, thậm chí là khó chịu, đặc biệt đối với những người hay nghĩ ngợi, âu lo. Ở những người này, khi sử dụng thức uống có caffeine quá nhiều sẽ khiến họ rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức.

Theo Healthline, khi bạn nạp hơn 300 mg caffeine vào cơ thể thì cơn lo lắng có thể gia tăng đáng kể, thậm chí uống quá nhiều lượng caffeine có liên quan đến việc tăng nguy cơ trầm cảm ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Mặc dù giảm caffeine sẽ giúp bạn giảm mức độ lo lắng khá nhiều, song chúng ta cũng nên tiết giảm lượng caffeine từ từ, bởi việc cắt giảm caffeine đột ngột hoặc quá quyết liệt có thể làm tăng sự lo lắng.



Giảm thiểu hoặc từ bỏ thức uống chứa caffeine có thể mang lại ch bạn nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: HQ

Giảm rối loạn giấc ngủ

Nói cách khác, một người có những triệu chứng rối loạn giấc ngủ do caffeine gây ra, có thể ngủ ngon hơn bằng cách tiết giảm lượng caffeine. Những người nghiện caffeine thường luôn trong tâm trạng mệt mỏi cùng cực do thiếu ngủ, nhất là uống cà phê dưới 6 giờ trước khi đi ngủ.



Chloe Hall, một chuyên viên dinh dưỡng của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh, cũng khẳng định: "Caffeine có thể cải thiện sự tỉnh táo trong ngắn hạn, song chúng lại ảnh hưởng tới giấc ngủ. Vì thế, tôi khuyên bạn nên ngủ một giấc "no", rồi hãy uống cà phê".

Cân bằng nội tiết tố cho phụ nữ

Các nghiên cứu chỉ ra rằng đồ uống chúa caffeine như cà phê, trà, soda có thể làm thay đổi nồng độ estrogen của phụ nữ. Việc thay đổi nồng độ này có thể đặc biệt liên quan nếu bạn có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư vú, ung thư buồng trứng và nhiều vấn đề về sức khỏe của làn da.

Vì thế việc hạn chế hoặc không uống thức uống có chứa caffeine rất có lợi cho phụ nữ.

Hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn

Cơ thể bạn sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn nếu bạn không sử dụng đồ uống có chứa caffeine như cà phê, trà, soda... Bởi các tannin trong caffeine có thể gây ức chế sự hấp thụ canxi, sắt, vitamin B…

Tiết chế hoặc tránh xa caffeine có thể giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn từ chế độ ăn uống của bạn, từ đó nâng cao sức khỏe.

Cải thiện làn da và hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hãy thử "cai" caffeine, bạn sẽ thấy làn da của mình được trẻ khỏe, và lâu lão hóa hơn so với người nghiện cà phê, trà, đồ uống năng lượng. Nguyên nhân là do hàm lượng caffeine có trong các thức uống này, can thiệp vào sự hình thành ollagen bằng cách giảm tổng hợp collagen trong da người.

Ngoài ra, uống quá nhiều caffeine còn có thể làm tăng ượng axit trong dạ dày khiến các vết loét viêm nặng hơn, ảnh hưởng đến lớp niêm mạc, thực quản và ruột non. Để giảm thiểu các nguy cơ này, hãy hạn chế uống chúng.