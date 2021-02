Đôi khi bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về lý do tại sao lại tăng cân. Có thể là do một kỳ nghỉ quá buông thả, bạn ăn uống quá nhiều hoặc do khối lượng công việc dồn dập ở văn phòng hoặc ở nhà khiến bạn không có thời gian để đứng dậy đi lại và vận động. Những biến động nhỏ về trọng lượng sẽ không là vấn đề đáng lo ngại.

Tuy nhiên, có những lúc bạn bị tăng cân không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, nếu cân nặng của bạn đã ổn định trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, thì đã đến lúc bạn cần lưu ý. Nguyên nhân của sự tăng cân đột ngột này là gì?

Dưới đây là 4 nguyên nhân phổ biến khiến bạn tăng cân đột ngột.

Bạn đang ăn quá nhiều muối

Cheskin, Giám đốc Trung tâm Quản lý Cân nặng Johns Hopkins, Hoa Kỳ cho biết, “tiêu thụ natri khiến cơ thể bạn giữ nước. Vì vậy, nếu bạn ăn nhiều đồ ăn mặn trong vài ngày liên tiếp, bạn có thể đột ngột tăng cân.”

Thức ăn nhà hàng và đặc biệt là thức ăn nhanh có xu hướng chứa nhiều natri. Vì vậy, nếu gần đây bạn thường xuyên ăn đồ ăn nhanh hoặc ăn ở nhà hàng, điều đó có thể là nguyên nhân dẫn đến việc tăng cân đột ngột.



Nên hạn chế tiêu thụ những thực phẩm chứa nhiều muối. Ảnh: NHẬT LINH

Bạn đang dùng thuốc

W. Scott Butsch, Giám đốc Y học béo phì tại Cleveland Clinic, Hoa Kỳ cho biết, “Có nhiều loại thuốc có thể gây tăng cân. Trên thực tế, thuốc có thể gây ra tới 15% các trường hợp béo phì.”

Butsch giải thích, thuốc trầm cảm (bao gồm cả SSRI) và thuốc chữa bệnh tim là hai thủ phạm phổ biến. Nhưng thuốc hỗ trợ giấc ngủ được kê đơn, thuốc giảm đau và thậm chí một số loại thuốc kháng histamine ngăn chặn dị ứng có thể gây ra “sự gia tăng cân nặng”, ông nói.

Cheskin cho biết thêm, steroid và các loại thuốc hoặc chất bổ sung tăng cường testosterone cũng được thêm vào danh sách đó. Những loại thuốc này hoạt động trên các hormone của bạn, điều này chắc chắn có thể thúc đẩy tăng cân đột ngột.

Bạn ăn quá nhiều

Điều này có vẻ rất rõ ràng, nhưng mọi người không nhận ra rằng nó có thể khiến chúng ta tăng cân nhanh chóng.

Cheskin cho biết, nếu bạn tăng lượng calo liên tục trong một hoặc hai tháng, bạn có thể thấy cân nặng tăng thêm 0.5 – 1kg.

Bạn ăn nhiều carbohydrate

Nếu bạn chuyển từ một chế độ ăn cực kỳ ít carb sang một chế độ ăn uống có nhiều ngũ cốc và tinh bột hơn, bạn sẽ ngay lập tức nhận được sự khác biệt.

Đó là bởi vì carbs được lưu trữ trong cơ và gan của bạn dưới dạng glycogen. Mỗi gam glycogen chứa khoảng 3 gram nước, có nghĩa là một đĩa mì ống sẽ tích trữ thêm nước trong mô của bạn, điều này sẽ khiến cân nặng của bạn tăng lên.

Bạn bị rối loạn nội tiết

Theo Viện Y tế, Hoa Kỳ, khoảng 1/5 người lớn có tuyến giáp hoạt động kém, còn được gọi là suy giáp. Trong khi tình trạng này phổ biến hơn nhiều ở phụ nữ, Cheskin cho biết nhiều nam giới bị suy giáp, có thể gây tăng cân đột ngột.

Tuy ít điển hình hơn nhưng một số rối loạn hormone khác, cụ thể là bệnh Cushing cũng có thể gây tăng cân. Nếu bạn mắc một trong những chứng rối loạn nội tiết này, tăng cân có thể không phải là triệu chứng duy nhất của bạn.

Theo Mayo Clinic, mệt mỏi, suy nhược, đau đầu, suy nghĩ có vấn đề, trầm cảm hoặc cáu kỉnh đều là những dấu hiệu của những rối loạn hormone này, theo Mens Health.