5 mẹo giúp trẻ không kén ăn vào ngày hè oi bức

Mùa hè thường oi bức, đôi khi bất chợt mưa lớn khiến cơ thể khó chịu, hoặc chán ăn đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Bên cạnh đó vào mùa hè, trẻ em dễ mắc các bệnh liên quan đến ăn uống như tiêu chảy, lỵ, ngộ độc thức ăn hay rôm sẩy, mụn nhọt... Vì thế phụ huynh cần chú ý đến chế độ ăn uống của trẻ và gia đình trong khoảng thời gian này. Bởi ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý góp phần quan trọng trong việc tăng sức đề kháng của cơ thể.

Viện dinh dưỡng quốc gia đã chỉ ra 4 lưu ý trong chế độ dinh dưỡng mùa hè, mà các nhà nội trợ và bà mẹ cần lưu ý:

1. Lựa chọn thực phẩm tươi, sạch: Đây là bước quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm. Vào mùa hè, thức ăn rất dễ ôi thiu, biến chất do nhiễm khuẩn và nhiệt độ môi trường cao. Do đó Viện dinh dưỡng đã đưa ra lời khuyên, người tiêu dùng nên đi chợ vào buổi sáng sớm vì có nhiều thực phẩm tươi mới dễ lựa chọn.



Người tiêu dùng nên lựa chọn thực phẩm tươi, an toàn. Ảnh: Hạ Quyên

Thức ăn sống như thit, cá... sau khi mua về nên rửa sạch, rồi cho vào hộp đựng chuyên dụng rồi lưu trữ trong tủ lạnh. Đối với rau xanh cần rửa dưới vòi nước sạch nhiều lần, ngâm kỹ rồi mới thái nhỏ để rau không mất nhiều vitamin.

2. Bảo đảm đủ nhu cầu dinh dưỡng: Mùa nóng ra nhiều mồ hôi, mọi người mệt mỏi, chán ăn vì vậy thật là khó cho các bà nội trợ phải nghĩ cách nấu món ăn thế nào cho đủ dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe cho cả nhà. Muốn vậy người tiêu dùng nên sử dụng nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi các món ăn để trẻ và mọi người trong gia đình ngon miệng, dễ ăn và đủ dinh dưỡng.

Theo Viện dinh dưỡng mỗi bữa ăn cần ăn đủ 4 nhóm: chất bột, nhóm đạm, nhóm dầu, mỡ hay bơ và cuối cùng là nhóm cung cấp vitamin và muối khoáng (từ rau, củ và quả chín). Có ăn đủ 4 nhóm thực phẩm mới có thể giúp cơ thể vừa đưa được các chất dinh dưỡng vào, vừa hấp thu, sử dụng và đào thải tốt nhất các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể.

3. Ăn chất béo với lượng vừa phải: Trẻ nhỏ nhu cầu chất béo cao, chiếm khoảng 30-40% nhu cầu năng lượng khẩu phần. Nhưng mùa nóng lượng chất béo trong các bữa ăn nên giảm xuống, chỉ khoảng 20-25%. Vì vậy hạn chế nấu các món xào rán để giảm lượng dầu mỡ, nên ăn các món luộc như thịt, cá, đậu luộc… hay thịt, tôm rim ăn cùng các món canh rau.

Nấu các món bổ dưỡng và giải nhiệt vừa dễ ăn vừa có nhiều vitamin và khoáng chất như canh, cháo, chè… Viện dinh dưỡng quốc gia đưa ra lời khuyên các bà nội trợ nên sử dụng các thực phẩm giàu đạm và ít chất béo như thịt nạc, cá, tôm, cua, đậu phụ…và rau xanh các loại để nấu các món canh có tính mát như thịt nạc nấu bí, bầu, rau ngót…



Ngày hè nên ăn chất béo ở lượng vừa phải, tăng rau xanh và thức ăn có tính mát. Ảnh: Internet

Thỉnh thoáng thay bữa cơm bằng ăn cháo đậu xanh, đậu đen, cháo gà, cá, trai, sò…vừa ngon vừa bổ. Đồng thời các mẹ có thể chế biến các món chè vừa ngon vừa mát ai cũng thích như: chè đậu đen, đậu xanh, chè hạt sen long nhãn…



Sau các bữa ăn nên tráng miệng bằng hoa quả chín có nhiều vitamin. Về mùa nóng nước ta có nhiều loại hoa quả ngon và bổ như xoài, dưa hấu, dứa, thanh long, dừa, măng cụt, vú sữa, vải, nhãn…

4. Uống đủ nước: Bình thường mỗi người cần uống khoảng 1,5 lít nước/ngày. Mùa nóng hay khi lao động nặng và chơi thể thao lượng nước cần nhiều hơn. Các bà mẹ cần chú ý đến việc cho con uống nước thường xuyên giữa các bữa ăn vì các cháu nhỏ khát nước nhưng chưa biết nói hay do mải chơi trẻ quên uống nước.



Theo đó, nước uống hàng ngày tốt nhất là dùng nước đun sôi để nguội hoặc sử dụng nước chè xanh, nước vối… có tác dụng giải khát thanh nhiệt. Ngoài ra có thể uống các loại nước từ hoa quả như nước mơ, dứa, dừa, dưa hấu, thanh long, cam, soài….

Điều quan trọng theo Viện dinh dưỡng quốc gia là đảm bảo vệ sinh trước, trong và sau chế biến, để tránh nhiễm khuẩn vào thức ăn. Người nội trợ cần vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch trước khi chế biến và cho trẻ ăn. Thức ăn cần được nấu chín kỹ và cho bé ăn ngay sau khi nấu. Nếu chưa ăn ngay cần để nơi thoáng mát, đậy kín tránh ruồi nhặng. Khi thực phẩm đã nguội, cần che đậy và bảo quản trong tủ lạnh.

Mùa hè nóng nực mọi người đều thích uống nước đá hoặc kem, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tuy nhiên đây là hai thứ rất dễ gây viêm họng, vì thế người lớn nên hạn chế và cẩn trọng khi cho trẻ sử dụng.