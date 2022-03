Theo The Times of India, khi nói đến bệnh tiểu đường loại 2, mặc dù nam giới có nguy cơ phát triển tình trạng này gấp đôi so với phụ nữ, nhưng phụ nữ có nguy cơ biến chứng cao hơn.

Do đó, điều quan trọng là phụ nữ phải chăm sóc bản thân nhiều hơn để giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2, đặc biệt là khi họ đang có kế hoạch sinh con hoặc nếu họ đã mang thai. Cách đơn giản nhất là ăn thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng, để tăng cường miễn dịch và cân bằng lượng đường trong máu.

Dưới đây là 5 loại siêu thực phẩm mà mọi phụ nữ nên bao gồm trong chế độ ăn uống của mình, để giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường sau này trong cuộc sống.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá ngừ và cá cơm là những nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, axit docosahexaenoic (DHA) và eicosapentaenoic (EPA). Nhận đủ lượng axit béo này có thể cải thiện độ nhạy insulin, mức lipid và phục hồi chức năng nội tiết tố.



Cá hồi một lựa chọn tuyệt vời nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: NHẬT LINH

Ăn cá thường xuyên cũng có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim và đột quỵ. Bên cạnh đó, cá béo cũng rất hữu ích trong việc quản lý cân nặng hợp lý và nó cũng giúp cải thiện cơ bắp trong cơ thể.

Gừng

Với hàm lượng cao chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm, gừng có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói và cải thiện độ nhạy insulin. Thêm gừng vào chế độ ăn uống cũng rất tốt cho tim, tuyến giáp và hệ tiêu hóa.

Nghệ

Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của nghệ đã được chứng minh là có lợi trong việc điều trị và giảm nguy cơ phát triển một số bệnh, bao gồm cả những bệnh làm tăng lượng đường trong máu.

Curcumin là hợp chất chính trong nghệ, được cho là điều chỉnh các chức năng của tuyến tụy và cũng cân bằng mức insulin trong cơ thể.

Các loại rau lá xanh

Các loại rau ăn lá như rau bina chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa một số bệnh mãn tính.

Các loại rau lá xanh ít calo và có chứa chất xơ dễ tiêu hóa, có thể được cơ thể hấp thụ nhanh chóng mà không làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Rau xanh cũng rất giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng có thể tăng cường sức khỏe miễn dịch của bạn, giảm viêm trong cơ thể và chữa lành tổn thương tế bào.

Quả óc chó

Quả óc chó là một trong những loại hạt tốt nhất để ăn nhẹ giữa các bữa ăn, để ngăn chặn cơn đói, do đó giúp cân bằng lượng đường trong máu.

Các axit béo trong quả óc chó cũng có thể bảo vệ tim bằng cách tăng lượng cholesterol tốt và giảm mức cholesterol có hại.

Nghiên cứu cho thấy rằng ăn quả óc chó hàng ngày cũng có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ béo phì. Ăn hai quả óc chó nguyên hạt trong một ngày là đủ để tăng cường khả năng miễn dịch và giữ gìn sức khỏe, theo The Times of India.