Theo Eat This, Not That, nếu bạn có quá nhiều chất béo nội tạng (còn được gọi là mỡ bụng), một loại chất béo nằm xung quanh các cơ quan nội tạng, nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Janet Coleman, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với The Consumer Mag cho biết: "Mặc dù bạn không thể giảm ngay chất béo nội tạng, nhưng bạn có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và thu nhỏ nó bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, bao gồm ăn nhiều chất xơ và protein hơn, đồng thời uống đủ nước để giữ nước."



Bắt đầu một bữa sáng lành mạnh có thể giúp giảm mỡ bụng. Ảnh: NHẬT LINH

Một cách để thực hiện những thay đổi chế độ ăn uống này là trong bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Để giúp bạn bắt đầu một ngày mới một cách khỏe mạnh, dưới đây là danh sách những thực phẩm ăn sáng tốt nhất để ăn để giúp giảm mỡ bụng.

Cháo bột yến mạch

Bột yến mạch có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe như ổn định lượng đường trong máu, giảm mức cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và giúp giảm cân.

Hầu hết các lợi ích của bột yến mạch có thể là do hàm lượng chất xơ hòa tan cao, một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc giảm cân.

Trên thực tế, một nghiên cứu từ tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy rằng, lượng chất xơ hòa tan có liên quan cụ thể đến mỡ bụng dưới.

Hạnh nhân và quả óc chó

Theo Coleman, hạnh nhân và các loại hạt khác có thể là một cách tuyệt vời để giúp giảm mỡ bụng.

Coleman cho biết: "Quả hạch là nguồn cung cấp protein thực vật và chất béo lành mạnh tuyệt vời, chẳng hạn như axit béo omega-3 và omega-3 có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và insulin, điều quan trọng trong việc giảm mỡ bụng. Nếu bạn không thích hạnh nhân, thì quả óc chó là một loại hạt khác chứa nhiều omega-3."

Trái cây

Trái cây là một thực phẩm tuyệt vời để thêm vào bữa sáng của bạn để giúp bạn giảm mỡ bụng vì nó có thể giúp hạn chế cảm giác thèm ăn đường trong suốt cả ngày và có thể giúp bạn no lâu hơn, nhờ hàm lượng chất xơ trong nó.



Bưởi là một trong những loại trái cây rất tốt trong việc hỗ trợ giảm mỡ bụng. Ảnh: NHẬT LINH

Thực phẩm lên men

Nhiều người có thể bỏ qua ý tưởng về thực phẩm lên men cho bữa sáng, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng quá trình lên men là một công cụ hữu ích để giảm mỡ vùng bụng.

Allison Tallman, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Sporting Smiles cho biết: "Thực phẩm lên men có nhiều dạng như dưa cải bắp, kefir hoặc kim chi chứa nhiều vi khuẩn tốt giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Tiêu thụ thực phẩm lên men có thể làm giảm mỡ nội tạng, đặc biệt là ở vùng bụng."

Để có bữa sáng lên men tốt nhất, hãy bắt đầu với một bát sữa chua phủ trái cây và các loại hạt.

Cá hồi

Cá hồi là một nguồn chất béo lành mạnh khác mà bạn có thể bắt đầu ngày mới.

Tallman cho biết: "Cá hồi là một loại chất béo lành mạnh có thể làm giảm mỡ nội tạng vì nó chứa axit béo omega-3, vitamin D và sắt.”