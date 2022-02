Theo Eat This, Not That, mặc dù chế độ ăn uống không phải là yếu tố duy nhất trong việc ngăn ngừa bệnh tim, nhưng nó cực kỳ quan trọng.

Thực phẩm tốt cho tim mạch không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, mà chế độ ăn uống của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát cholesterol và lượng đường trong máu, đồng thời giúp bạn có năng lượng để tập thể dục thường xuyên.



Cải thiện chế độ ăn uống sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: NHẬT LINH

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch mà bạn nên ăn.

Rau lá xanh

AHA khuyến nghị, nên ăn nhiều trái cây và rau quả hàng ngày, chú trọng rau xanh là một trong những lựa chọn giàu chất dinh dưỡng nhất.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, tiêu thụ nhiều loại sản phẩm rau lá xanh hàng ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nguyên tắc chung là tìm kiếm các sản phẩm "có màu đậm" vì chúng có xu hướng chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn, nhưng mọi loại trái cây và rau quả đều sẽ cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng quan trọng.

Trái đào

AHA đặc biệt đề cập đến đào là một trong những loại trái cây giàu chất dinh dưỡng hơn để tiêu thụ, mặc dù họ nói rằng bất kỳ loại trái cây và rau quả nào cũng có thể là một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Báo cáo cũng lưu ý rằng tiêu thụ trái cây dưới mọi hình thức (tươi, đông lạnh, đóng hộp hoặc sấy khô) có thể cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng cần thiết cho tim của bạn, nhưng điều quan trọng là phải để ý đến lượng đường và muối được thêm vào.

Các loại ngũ cốc

Các hướng dẫn của AHA nêu rõ rằng, tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt hàng ngày thay vì chỉ tiêu thụ chúng thỉnh thoảng, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cũng như đột quỵ, hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch vành.

Cá

Cá và các dạng hải sản khác là một phần tuyệt vời của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch. AHA tuyên bố rằng, ăn ít nhất hai lần mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đặc biệt nếu nó được tiêu thụ thay thế cho các loại thực phẩm có hàm lượng chất béo bão hòa cao.



Cá rất giàu omega-3 rất tốt cho tim mạch. Ảnh: NHẬT LINH

Theo AHA, ăn cá béo không chỉ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà còn được biết là giúp giảm đột quỵ, suy tim và tử vong do mọi nguyên nhân, chủ yếu là do hàm lượng omega-3 của nó và do nó phục vụ như một sự thay thế lành mạnh cho thịt đỏ.

Sữa ít béo hoặc không béo

Vẫn còn một số tranh luận về việc lựa chọn các sản phẩm từ sữa đầy đủ chất béo so với không béo hoặc ít chất béo. Tuy nhiên, bất chấp cuộc tranh luận hiện tại, AHA đã kết luận rằng về lâu dài, tiêu thụ sữa ít chất béo hơn có thể giúp góp phần tạo nên một trái tim khỏe mạnh hơn.

Thông thường các sản phẩm sữa ít béo thường có thêm đường, vì vậy điều quan trọng khi bạn chọn một sản phẩm sữa không béo hoặc ít béo là phải đọc kỹ nhãn.

Gà

AHA khuyên bạn nên ăn protein từ các nguồn thực vật thay vì thịt càng nhiều càng tốt, nhưng nếu bạn thèm thịt gà hoặc thịt gia cầm, bạn vẫn có thể tiêu thụ vừa phải như một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Những gì AHA không khuyến khích là tiêu thụ thịt đã qua chế biến, đó là bất kỳ loại thịt nào có thêm chất bảo quản hoặc muối. Các loại thịt chế biến thông thường bao gồm thịt xông khói, thịt nguội, xúc xích,…

Thay thế những loại thịt đã qua chế biến này bằng một lượng vừa phải thịt gia cầm chưa qua chế biến có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tim, theo Eat This, Not That.