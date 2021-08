Theo Healthline, quá đói là một dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn cần thêm thức ăn. Đó thường là kết quả của sự mất cân bằng hormone gây đói, có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm chế độ ăn uống không đầy đủ và một số thói quen sống nhất định. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể khiến bạn luôn cảm thấy đói.

Chế độ ăn thiếu chất xơ

Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất xơ giúp kiểm soát tốt cơn đói. Thực phẩm giàu chất xơ làm chậm tốc độ làm rỗng của dạ dày và mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn thực phẩm ít chất xơ.

Ngoài ra, lượng chất xơ cao ảnh hưởng đến việc giải phóng các hormone làm giảm cảm giác thèm ăn và sản xuất các axit béo chuỗi ngắn, đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy cảm giác no.



Nếu chế độ ăn uống của bạn thiếu chất xơ, bạn có thể cảm thấy đói thường xuyên. Ảnh: NHẬT LINH

Chế độ ăn nhiều chất xơ không chỉ giúp giảm cảm giác đói mà còn có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe khác, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và béo phì.

Hãy chọn một chế độ ăn uống giàu thực phẩm toàn phần có nguồn gốc thực vật, chẳng hạn như trái cây, rau, quả hạch, hạt, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt để đảm bảo bạn luôn nhận được đủ chất xơ.

Không ăn đủ protein

Tiêu thụ đủ protein là điều quan trọng để kiểm soát sự thèm ăn. Protein có đặc tính giảm đói có thể giúp bạn tự động tiêu thụ ít calo hơn trong ngày. Nó hoạt động bằng cách tăng sản xuất hormone báo hiệu no và giảm mức độ hormone kích thích cảm giác đói.

Do những tác động này, bạn có thể cảm thấy đói thường xuyên nếu không ăn đủ protein.

Nhiều loại thực phẩm khác nhau có hàm lượng protein cao, vì vậy không khó để có đủ lượng protein đó qua chế độ ăn uống của bạn. Các sản phẩm động vật, chẳng hạn như thịt, gia cầm, cá và trứng, chứa một lượng protein cao. Chất dinh dưỡng này cũng được tìm thấy trong một số sản phẩm từ sữa, cũng như một số thực phẩm có nguồn gốc thực vật như các loại đậu, quả hạch, hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Chế độ ăn ít chất béo

Chất béo đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho bạn no. Điều này một phần là do thời gian vận chuyển đường tiêu hóa chậm, có nghĩa là bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và lưu lại trong dạ dày trong thời gian dài. Ngoài ra, ăn chất béo có thể dẫn đến việc giải phóng các hormone thúc đẩy cảm giác no khác nhau. Vì những lý do này, bạn có thể cảm thấy đói thường xuyên nếu chế độ ăn ít chất béo.

Có rất nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất béo mà bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống của mình để tăng lượng chất béo nạp vào cơ thể, chẳng hạn như quả óc chó, hạt lanh, cá ngừ, cá mòi,...

Không uống đủ nước

Việc cung cấp đủ nước cho cơ thể vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Uống đủ nước có một số lợi ích sức khỏe, bao gồm thúc đẩy sức khỏe của não, tim và tối ưu hóa hiệu suất tập thể dục. Ngoài ra, nước giữ cho làn da và hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh.

Bạn có thể luôn đói nếu không uống đủ nước. Đó là bởi vì nó có đặc tính làm giảm sự thèm ăn. Ngoài ra, bạn có thể nhầm cảm giác khát với cảm giác đói.

Để đảm bảo bạn được cung cấp đủ nước, chỉ cần uống nước khi bạn cảm thấy khát. Ăn nhiều thực phẩm giàu nước, bao gồm trái cây và rau quả, cũng sẽ góp phần vào nhu cầu hydrat hóa của bạn.



Bạn có thể luôn đói nếu không uống đủ nước. Ảnh: NHẬT LINH

Ăn khi đang bị phân tâm

Nếu bạn sống một lối sống bận rộn, bạn có thể thường xuyên ăn trong khi bị phân tâm.

Mặc dù có thể giúp tiết kiệm thời gian, nhưng việc ăn uống sao nhãng có thể gây hại cho sức khỏe. Nó liên quan đến cảm giác thèm ăn hơn, tăng lượng calo và tăng cân.

Lý do chính cho điều này là do ăn uống bị phân tâm làm giảm nhận thức của bạn về lượng bạn đang tiêu thụ. Nó ngăn bạn nhận ra các tín hiệu no của cơ thể một cách hiệu quả như khi bạn không bị phân tâm.

Căng thẳng quá mức

Căng thẳng quá mức được biết là làm tăng cảm giác thèm ăn. Điều này chủ yếu là do tác dụng của nó đối với việc tăng mức độ cortisol, một loại hormone đã được chứng minh là thúc đẩy cảm giác đói và thèm ăn. Vì lý do này, bạn có thể thấy rằng mình luôn đói nếu thường xuyên bị căng thẳng.

Nhiều chiến lược có thể giúp bạn giảm mức độ căng thẳng của mình. Một số lựa chọn bao gồm tập thể dục và hít thở sâu, theo Healthline.