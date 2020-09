Ăn chuối và uống nước ấm mỗi buổi sáng thì điều gì sẽ xảy ra?

Ăn sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày rất quan trọng vì giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể này khỏi đầu mới.

Chất dinh dưỡng được nạp từ bữa ăn sáng đem đến kích hoạt cơ thể hoạt động hiệu quả và khởi đầu ngày làm việc tập trung, ngoài ra còn là bước đệm giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng các chất dinh dưỡng từ các bữa ăn tiếp theo.



Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người ăn sáng hấp thụ nhiều vitamin và khoáng chất hơn những người thường bỏ bữa ăn này.



Vậy ăn chuối kết hợp với uống một ly nước ấm hằng ngày vào bữa sáng đem đến tác dụng gì? Đó là giúp giảm cân nhanh hơn.

Vì chuối kích thích tiêu hoá và tăng tốc độ trao đổi chất. Uống nước ấm tốt hơn nước bình thường vì nhiệt độ nước ấm bằng với nhiệt độ cơ thể nên không gây cảm giác khó chịu.

Ăn chuối với nước ấm làm cân bằng mức natri trong cơ thể. Điều này giúp kiểm soát huyết áp cao của bạn và làm giảm chứng khó chịu này.

Vì nước ấm có tác dụng loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể và chuối có chứa canxi, vitamin C và B6, do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận.



Ăn một quả chuối vào buổi sáng còn có ưu điểm lớn là mang lại cảm giác no lâu.

Do đó, kết hợp bữa sáng này với một chế độ ăn uống lành mạnh trong ngày, tập thể dục đầy đủ, bạn sẽ thấy hiệu quả giảm cân một cách rõ rệt.