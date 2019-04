Ăn ít thịt có giúp chúng ta sống lâu hơn?

Các nhà khoa học Phần Lan đã thu thập dữ liệu trên 2.641 người đàn ông từ 42 đến 60 tuổi. Các nhà khoa học đã theo dõi về chế độ ăn uống và diễn biến sức khỏe của những người này với khoảng thời gian trung bình là 22 năm.



Ăn nhiều thịt có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Ảnh: Internet



Kết quả cho thấy rằng, ăn quá nhiều thịt như thịt đỏ, thịt trắng và nội tạng động vật sẽ tàm tăng nguy cơ tử vong sớm. Cụ thể, những người ăn 251 gram mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 23% so với những người chỉ ăn trong mức an toàn (tổng lượng thịt đỏ, thịt trắng và nội tạng an toàn cho sức khỏe không quá 76 gram/ngày), theo New York Times.

Ông Jyrki K. Virtanen, phó giáo sư dịch tễ học tại Đại học Đông Phần Lan cho biết chúng ta không cần thiết phải ngừng ăn thịt hoàn toàn mà nên ăn chúng trong chừng mực.