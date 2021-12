Theo Eat This, Not That, có rất nhiều lý do để cân nhắc việc bổ sung cá hồi vào kế hoạch ăn uống của bạn. Loại cá này cung cấp một lượng lớn vitamin B6 và D rất tốt cho sức khỏe và nó hoàn toàn phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh.

Hiện nay, nghiên cứu mới cho thấy axit béo omega-3, giống như axit béo được tìm thấy trong cá béo như cá hồi, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại chứng xơ vữa động mạch, tình trạng mô tả mảng bám tích tụ trong thành động mạch.



Cá hồi rất giàu axit béo omega-3. Ảnh: THIÊN PHÚC

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Clinical Investigation, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy axit béo omega-3 tạo thành các phân tử kích hoạt một thụ thể có thể quan trọng để ngăn chặn quá trình viêm, chống lại bệnh tật.

"Axit béo omega-3 có thể giúp bảo vệ chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng nhiều cách, đặc biệt là bằng cách giảm viêm, một yếu tố quan trọng dẫn đến bệnh xơ vữa động mạch", Tiến sĩ Hildur Arnardottir, tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Tuy nhiên, tiến sĩ Hildur Arnardottir cảnh báo: "Nghiên cứu này chỉ là một phần của câu đố lớn và cần phải có các nghiên cứu sâu hơn trước khi khẳng định chính xác về hiệu quả của axit béo omega-3 đối với chứng xơ vữa động mạch."

Mặc dù, ngay cả khi các nhà khoa học chưa thể khẳng định chắc chắn rằng ăn nhiều axit béo omega-3 sẽ bảo vệ bạn khỏi chứng xơ vữa động mạch, đặc tính chống viêm của những axit béo này có liên quan đến một loạt các lợi ích sức khỏe khác, bao gồm cả việc giữ trí óc minh mẫn và giảm đau nhức xương khớp.

Ngoài việc tiêu thụ cá béo hai lần một tuần, bạn cũng có thể chọn lựa các loại thực phẩm giàu axit béo omega-3 như quả bơ, hạt lanh, dầu ô liu,... vào chế độ ăn uống hàng ngày để chống lại chứng viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, theo Eat This, Not That.