Chở nước đá bằng xe máy rỉ sét có bị xử lý?

Bạn đọc Nguyễn Thị Thùy Trinh (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) hỏi: Hiện nay rất dễ thấy tình trạng nhiều phương tiện vận chuyển nước đá bằng những loại xe máy, xe ba gác cũ rỉ sét. Điều này có nguy cơ dẫn đến mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vậy trường hợp vận chuyển nước đá bằng những phương tiện rỉ sét, không đảm bảo có bị xử lý hay không?



Nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất vận chuyển nước đá bằng những phương tiện rỉ sét. Ảnh: CN

Theo luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM, các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ có quy định về việc vận chuyển cũng như phương tiện vận chuyển và bao bì chứa đựng đối với thức ăn, thực phẩm, nguyên liệu chế biến thức ăn mà chưa có quy định cụ thể về việc vận chuyển, bao bì chứa đựng nước, nước đá để sử dụng vào mục đích chế biến, vệ sinh dụng cụ chế biến thức ăn.

Đối với nước sử dụng để ăn uống, chế biến thức ăn, pháp luật chỉ quy định phải sử dụng nước đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hoặc bảo đảm vệ sinh theo quy định của pháp luật tại Thông tư 12/2012/TT-BYT quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm. Đối với nước đá dùng trong bảo quản thực phẩm phải được sản xuất từ nguồn nước sạch theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về nước sạch số 02:2009/BYT.

Pháp luật cần bổ sung quy định về việc vận chuyển, bao bì chứa đựng nước, nước đá để sử dụng vào mục đích chế biến thức ăn, vệ sinh dụng cụ chế biến thức ăn, cũng như quy định về xử phạt vi phạm hành chính khi vi phạm quy định này.