Thông tin từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7047:2009 thịt đông lạnh là thịt của gia súc, gia cầm, chim và thú nuôi được cấp đông và bảo quản lạnh đông với nhiệt độ tâm sản phẩm không cao hơn -120 độ C và thời gian bảo quản thịt lạnh đông không được quá 18 tháng tính từ ngày sản xuất. Ngoài ra, TCVN 7047:2009 còn quy định yêu cầu kỹ thuật về cảm quan, chỉ tiêu hóa lý, các chất nhiễm bẩn như: kim loại nặng, dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng hoocmon, chỉ tiêu vi sinh vật, chỉ tiêu ký sinh trùng. Quá trình đông lạnh thịt làm cho các vi khuẩn, nấm mốc tạm ngừng phát triển. Khi sản phẩm đang ở trạng thái đông, thay đổi điều kiện bảo quản, chất lượng sản phẩm sẽ không được như trạng thái ban đầu, do vậy khi rã đông sản phẩm, phải sử dụng ngay. Việc bảo quản, kinh doanh sản phẩm thịt đông lạnh không đúng cách sẽ làm gia tăng sự phát triển của vi sinh vật, gây mất an toàn thực phẩm.