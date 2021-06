Ở thời điểm hiện tại, bệnh tiểu đường không thể chữa dứt điểm hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện một số thay đổi lối sống để kiểm soát hoặc giúp tránh hoàn toàn việc phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Việc đơn giản nhất bạn có thể làm là thêm một số loại thực phẩm cụ thể vào bữa ăn hàng ngày, để giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường một cách đáng kể.



Tiêu thụ hai phần trái cây mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ảnh: NHẬT LINH

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism cho biết, ăn trái cây hai lần một ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về việc tiêu thụ trái cây của hơn 7.600 người tham gia trong nghiên cứu về bệnh tiểu đường, béo phì và lối sống của Viện Baker Heart and Diabetes Australia. Theo nghiên cứu, những người tham gia ăn trái cây nguyên quả có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn 36% trong vòng 5 năm so với những người tiêu thụ ít hơn nửa khẩu phần trái cây mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn phải ăn cả trái cây.

Tiến sĩ Nicola Bondonno, đồng tác giả của nghiên cứu và là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng của Đại học Edith Cowan ở Perth, Australia, cho biết: “Những phát hiện này chỉ ra rằng, một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh bao gồm cả việc tiêu thụ toàn bộ trái cây là một chiến lược tuyệt vời để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Chúng tôi không phát hiện những khả năng tương tự đối với nước trái cây.”

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, có mối liên quan giữa việc ăn trái cây và các dấu hiệu nhạy cảm với insulin. Những người ăn nhiều trái cây cũng sản xuất ít insulin hơn.

Insulin là một loại hormone giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, nhưng theo nghiên cứu, những người ăn nhiều trái cây sản xuất ít insulin hơn để giảm lượng đường trong máu.

Cả lượng đường trong máu cao liên tục và lượng insulin cao đều có thể gây hại cho sức khỏe của một người. Theo WebMD, lượng đường trong máu cao liên tục có thể làm hỏng dây thần kinh, mạch máu và các cơ quan.



Kiwi có nhiều chất xơ và ít carbohydrate, hỗ trợ tích cực trong việc kiểm soát lượng đường trong máu. Ảnh: NHẬT LINH

Tiến sĩ Bondonno giải thích: “Lượng insulin tuần hoàn cao (tăng insulin máu) có thể làm hỏng mạch máu và không chỉ liên quan đến bệnh tiểu đường mà còn liên quan đến huyết áp cao, béo phì và bệnh tim.”

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết: “Các triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 2 thường phát triển trong vài năm và có thể diễn ra trong một thời gian dài mà không được chú ý. Các triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường bao gồm đi tiểu thường xuyên, khát nước, đói, nhìn mờ, tê hoặc ngứa ran bàn tay và bàn chân, mệt mỏi và khô da.”

