Mùa dịch bệnh, các gia đình thường có xu hướng tích trữ đồ ăn trong tủ lạnh nhằm hạn chế ra đường hoặc tiếp xúc nơi đông người. Tuy nhiên việc tích trữ không đúng cách, có thể khiến thực phẩm bị hư hỏng hoặc giảm chất lượng dinh dưỡng. Tờ Reader's Digest đã liệt kê thời gian lưu trữ tối đa cho từng loại thực phẩm để người tiêu dùng tham khảo.



Việc tích trữ không đúng cách, có thể khiến thực phẩm bị hư hỏng hoặc giảm chất lượng dinh dưỡng. Ảnh: Hạ Quyên

Thịt gia cầm sống

Thịt gia cầm nên được bảo quản trong phần lạnh nhất của tủ lạnh càng sớm càng tốt, điều này sẽ giúp ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi, đảm bảo an toàn cho người dùng. Theo đó thịt chỉ để được trong tủ lạnh từ một đến hai ngày ở nhiệt độ 4,5 độ C hoặc thấp hơn và nhiều nhất là một năm ở nhiệt độ -17 độ C hoặc lạnh hơn.

Đối với thịt gia cầm đã nấu chín, thời gian để trong tủ lạnh có thể lâu hơn khoảng một vài ngày, tuy nhiên không lâu quá 2 đến 6 tháng.

Thịt đỏ

Thịt đỏ nói chung, và thịt heo nói riêng có thể để được trong tủ lạnh đến 5 ngày và để ngăn đá khoảng 4 đến 12 tháng. Thịt đã được nấu chín còn lại sau bữa ăn có thể để được 3 đến 4 ngày trong tủ lạnh và khoảng 2 đến 6 tháng trong ngăn đá.



Thịt heo có thể để ngăn đá khoảng 4 đến 12 tháng. Ảnh: Hạ Quyên

Thịt xay

Để tiết kiệm thời gian chế biến các món ăn, bà nội trợ thường xay sẵn thịt. Theo Reader's Digest với các loại thịt xay như thịt heo, bò,dê... có thể để trong tủ từ 1 - 2 ngày và để lạnh từ 3- 4 tháng.

Trứng gia cầm

Nhiều người có thói quen để trứng ở cánh cửa tủ lạnh, tuy nhiên nếu để trứng ở các ngăn chính có nhiệt độ ổn định sẽ giúp cho trứng của bạn tươi lâu hơn. Về cơ bản, trứng là sản phẩm có thể kéo dài trong một thời gian dài từ 3 đến 5 tuần.

Nếu đã nấu chín chỉ, trứng có thể để được với thời gian hơn một tuần. Chỉ mình lòng trắng trứng và trứng vỡ (lòng đỏ và lòng trắng) nên để đông lạnh, và để được đến gần 1 năm. Trứng tách riêng lòng đỏ và trắng để trong tủ lạnh nên ăn trong 2- 4 ngày.

Các loại thịt chế biến sẵn, xúc xích...

Với những thực phẩm này, ngoài việc để ý hạn sử dụng của nhà sản xuất cung cấp thì những loại thức ăn chế biến sẵn có thể để ngăn mát tủ lạnh đến hai tuần nếu còn đóng gói, và nên ăn trong vòng 3-5 ngày nếu đã mở nắp. Trong ngăn đá, chúng có thể để được từ một đến hai tháng.