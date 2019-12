Bắt giữ hàng trăm ký vịt không đảm bảo chuẩn bị vào nhà hàng

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết sáng ngày 21-12, Đội QLTT số 11 thuộc Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ đã thu giữa 300kg trứng non và hơn 900kg thịt vịt không giấy tờ chứng minh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.



Cơ quan QLTT đang tiến hàng bắt giữ thực phẩm không giấy tờ chứng minh đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Tổng cục QLTT



Số trứng non không giấy tờ nguồn gốc bị cơ quan QLTT bắt giữ. Ảnh: Tổng cục QLTT

Theo đó số hàng hóa trên được tập kết tại một kho xưởng thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo một cán bộ Trạm chăn nuôi và thú ý quận Tây Hồ, ghi nhận cảm quan tất cả không đảm bảo vệ sinh thú ý, bao bì, điều kiện bảo quản không đảm bảo.

Qua quá trình xác minh, chủ lô hàng tên N.N.M khai nhận đã thu mua vịt và trứng non ở Quảng Ninh và chuyển về tập kết tại kho để đem bán cho các nhà hàng. Tuy nhiên, đại diện Đội QLTT số 11 nhận định trên bao bì lô hàng trên có gắn chữ nước ngoài, có dấu hiệu nhập lậu về Việt Nam. Bên cạnh đó, số sản phẩm này cũng có dấu hiệu bốc mùi không đảm bảo vệ sinh. Hiện vụ việc đang được lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.