Bí quyết chọn măng khô không hóa chất trong mùa tết

Cẩn trọng măng khô chứa hàm lượng lưu huỳnh cao

Măng là món ăn thường được kết hợp với các món ăn khác trong ngày tết như miến gà măng khô, thịt xào măng, canh xương nấu với măng khô… Tuy nhiên thị trường tét luôn bị lẫn lộn bởi thực phẩm thật- giả, an toàn và kém an toàn.

Một số cơ sở sản xuất, vì lợi nhuận đã sử dụng hóa chất như lưu huỳnh (hay còn gọi là diêm sinh) để chống ẩm mốc, tạo màu vàng đẹp cho măng hơn. Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), thực tế thì lưu huỳnh hoàn toàn được sử dụng trong công nghệ bảo quản thực phẩm nói chung và trong măng khô nói riêng. "Tuy nhiên cần sử dụng ở liều lượng cho phép, nếu vượt ngưỡng lưu huỳnh trong măng khô sẽ gây hại cho người tiêu dùng", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý.



Nên chọn măng khô sở hữu màu vàng nâu nhạt, xuất hiện màu hổ phách, đường vân tỉ mỉ, bề rộng thịt dày, khi sờ vào không có cảm giác ẩm tay, có thể bẻ gãy được. Ảnh: Internet

Theo khuyến cáo mà WHO đưa ra tỉ lệ lưu huỳnh không được vượt quá 20 miligam/1 kg sản phẩm. Nếu nngười tiêu dùng sử dụng phải măng khô có chứa lưu huỳnh ở nồng độ cao, về lâu dài có thể bị tổn thương về thần kinh, thay đổi hành vi, ảnh hưởng hệ tuần hoàn, chức năng tim mạch nói chung.

Ngoài ra, chúng có thể làm suy giảm thị lực, gây tổn thương mắt, ảnh hưởng chức năng sinh sản, hệ miễn dịch, tuyến nội tiết và ảnh hưởng đến sự phát triển của não. Bạn cũng có nguy cơ bị tốn thương phổi, mắt, thậm chí gây nhiễm độc máu, suy thận …

Nhận biết măng khô sấy lưu huỳnh

Nhằm hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm ngày tết, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo về lựa chọn, sử dụng măng sao cho đảm bảo an toàn.

Măng khô sấy bằng lưu huỳnh sẽ có mùi khét, không có mùi thơm tự nhiên của măng tre. Đặc trưng của măng ngâm lưu huỳnh khi ngửi sẽ có mùi SO 2 rất đặc trưng. Bên cạnh đó măng khô chứa lưu huỳnh có hàm lượng cao, thường có màu sắc tươi sáng, bắt mắt hoặc màu lạ do không sấy đúng kỹ thuật.

Măng ngâm hóa chất thường có độ bóng, trông bắt mắt, không bao giờ bị ẩm mốc.

Cách nhận biết măng khô an toàn

Trong khi đó theo Cục An toàn thực phẩm măng khô thật sở hữu màu vàng nâu nhạt, xuất hiện màu hổ phách, đường vân tỉ mỉ, bề rộng thịt dày, khi sờ vào không có cảm giác ẩm tay, có thể bẻ gãy được. Măng còn lưu giữ mùi thơm đặc trưng, không có mùi lạ, không bị mốc.

Để đảm bảo an toàn trong mùa Tết đến xuân về, theo Cục an toàn thực phẩm người tiêu dùng không nên mua măng có màu sắc khác thường. Hạn chế mua măng chua trái mùa thu hoạch thông thường, chỉ nên mua măng khô được bảo quản trong túi nylon có nhãn mác, có địa chỉ, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.