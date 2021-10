Theo Eat This, Not That, mọi người đều có khả năng dung nạp caffeine riêng, nhưng tốt nhất bạn nên giới hạn mức tiêu thụ ở mức 3 tách cà phê mỗi ngày để đảm bảo rằng sẽ gặt hái được những lợi ích cho sức khỏe.

Cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một nghiên cứu gần đây từ Hiệp hội Tim mạch Châu Âu cho thấy rằng, uống từ nửa tách đến ba tách cà phê mỗi ngày có liên quan độc lập với việc giảm nguy cơ đột quỵ, tử vong do bệnh tim mạch và tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào.

Cụ thể hơn, những người uống từ nửa tách đến ba tách cà phê mỗi ngày giảm 12% nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào, giảm 17% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và giảm 21% nguy cơ bị đột quỵ, nghiên cứu được thực hiện bởi tác giả nghiên cứu Judit Simon, của Đại học Semmelweis, Budapest, Hungary.



Uống nửa tách đến ba tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: NHẬT LINH

Cà phê không làm tim đập nhanh

Đối với nhiều người, tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn khó chịu và thậm chí có thể lo lắng. Tuy nhiên, một quan niệm sai lầm phổ biến về cà phê là nó có thể khiến tim bạn đập nhanh, hay còn gọi là rối loạn nhịp tim nếu bạn uống quá nhiều. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên JAMA Internal Medicine cho thấy điều này không hoàn toàn đúng.

Trên thực tế, sau khi các nhà nghiên cứu thực hiện các điều chỉnh về thói quen sống, cũng như các bệnh và tình trạng có thể khiến tim đập nhanh, họ phát hiện ra rằng mỗi tách cà phê được uống thêm có thể giảm 3% nguy cơ rối loạn nhịp tim.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên uống cả một bình cà phê, nhưng nếu bạn có thể chịu đựng được ba tách mỗi ngày, bạn không nên lo lắng về việc nó sẽ khiến tim bị đập nhanh.

Cà phê cũng có thể có lợi cho gan

Bên cạnh những lợi ích tiềm năng về sức khỏe tim mạch, nghiên cứu mới nhất cũng chỉ ra rằng cà phê có thể mang lại lợi ích bảo vệ gan của bạn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Public Health cho thấy, những người uống cà phê ít có nguy cơ mắc bệnh gan mãn tính hơn 21%, nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn 20% và khả năng tử vong do gan mãn tính thấp hơn 49% so với những người không uống cà phê.

Nhưng uống quá nhiều có thể có tác dụng ngược lại

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy rằng, tiêu thụ 6 tách cà phê trở lên mỗi ngày có thể làm tăng số lượng lipid (chất béo) trong máu của bạn. Sự gia tăng lipid này có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Các nhà nghiên cứu tin rằng một hợp chất trong cà phê được gọi là cafestol phần lớn là nguyên nhân, được biết là làm tăng mức cholesterol và được chiết xuất từ bã cà phê thông qua nước nóng, theo Eat This, Not That.