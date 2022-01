Theo Eat This, Not That, khi chúng ta tiếp tục vượt qua đại dịch và cố gắng hết sức để chống lại vi rút Omicron rất dễ lây lan, nhiều người trong chúng ta đang tiếp tục tìm kiếm những cách dễ dàng, lành mạnh để tăng cường hệ thống miễn dịch của mình. Dưới đây là một số mẹo ăn uống lành mạnh để tăng cường miễn dịch dành của bạn.

Uống trà xanh

Trà xanh có một số lợi ích sức khỏe như giúp trao đổi chất, giảm nguy cơ ung thư và giúp não khỏe mạnh. Và trên tất cả những điều đó, nó cũng có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch.



Uống trà xanh là một thói quen tốt, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bạn. Ảnh: NHẬT LINH

Goodson cho biết: “Trà xanh chứa epigallocatechin gallate hoặc EGCG, là một loại hợp chất có nguồn gốc thực vật được gọi là catechin, giúp bảo vệ chống lại các tổn thương tế bào do các gốc tự do gây. Nghiên cứu cho thấy rằng, các catechin như EGCG cũng có thể giúp ngăn ngừa viêm nhiễm và một số bệnh mãn tính."

Tăng lượng chất chống oxy hóa

Một trong những điều chỉnh tốt nhất liên quan đến thực phẩm mà bạn có thể thực hiện để giúp tăng khả năng miễn dịch là bổ sung nhiều chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống của bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson, tác giả của The Sports Nutrition Playbook, cho biết: “Chất chống oxy hóa là những chất tự nhiên có thể ngăn chặn hoặc hạn chế tổn thương gây ra bởi các gốc tự do. Bạn có thể tìm thấy những chất chống oxy hóa này trong rất nhiều trái cây và rau quả như trái cây họ cam quýt, lựu và quả mọng."

Nạp rau xanh

Nhiều người nghĩ đến vitamin C khi họ nghĩ đến khả năng miễn dịch.

"Vitamin C giúp khuyến khích sản xuất các tế bào bạch cầu, được gọi là tế bào lympho và tế bào thực bào, giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Ngoài trái cây họ cam quýt thì các loại rau xanh như rau bina, cải xoăn, bông cải xanh, đậu xanh cũng chứa nhiều vitamin C", Goodson nói.



Bổ sung nhiều rau xanh vào chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: NHẬT LINH

Ngủ đủ giấc

Ngoài việc kết hợp các loại thực phẩm lành mạnh vào chế độ ăn uống của bạn để bảo vệ khả năng miễn dịch, thì đảm bảo rằng bạn ngủ đủ giấc và chất lượng cũng đóng góp một phần rất quan trọng.

Ông Courtney D'Angelo, tác giả tại Go Wellness, cho biết: "Điều quan trọng là phải hiểu bao nhiêu giấc ngủ cơ thể bạn cần mỗi đêm để tối ưu hóa sức khỏe tổng thể, nhằm cung cấp cho hệ thống miễn dịch của bạn có cơ hội tốt nhất để chống bệnh tật và nhiễm trùng. Bởi vì khi ngủ, các phân tử chống nhiễm trùng quan trọng sẽ được tạo ra, và nếu bạn không ngủ đủ giấc, các phân tử đó sẽ bị gián đoạn, có thể gây suy yếu khả năng miễn dịch".

Giữ đủ nước

Cuối cùng, một lưu ý quan trọng cần nhớ là giữ đủ nước là chìa khóa cho nền tảng của một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

D'Angelo nói: "Nước là một thành phần quan trọng để sống khỏe mạnh và đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch, bởi vì thiếu nước làm chậm hệ thống miễn dịch của bạn, do đó không tạo ra các tế bào miễn dịch chống nhiễm trùng xung quanh cơ thể với tốc độ bạn cần"