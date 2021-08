Theo Eat This, Not That, viêm mãn tính có thể gây ra một số tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể. Khi tình trạng viêm mãn tính hoặc tình trạng viêm tồn tại trong cơ thể trong một thời gian dài có thể gây ra một số tổn thương nghiêm trọng cho các tế bào và mô. Nó có thể làm tăng nguy cơ gặp phải các kết quả như viêm khớp dạng thấp, bệnh tim và thậm chí là một số bệnh ung thư.

Tình trạng viêm xảy ra có thể là kết quả của các lựa chọn lối sống, bao gồm hút thuốc lá, béo phì, liên tục căng thẳng và chế độ ăn uống không lành mạnh.



Thói quen ăn uống có thể góp phần gây ra tình trạng viêm. Ảnh: NHẬT LINH

Khi nói đến thói quen ăn uống, có nhiều lựa chọn có thể góp phần vào tình trạng sức khỏe. Nếu bạn đang cố gắng giảm tình trạng viêm mãn tính của mình, dưới đây là những thói quen ăn uống cần tránh.

Uống quá nhiều rượu

Trong khi uống rượu ở mức từ nhẹ đến vừa phải có thể làm giảm viêm trong cơ thể, nhưng uống quá nhiều có thể làm tăng viêm và chúng ta nên tránh chúng.

Hãy theo dõi lượng rượu và đừng lạm dụng nó nếu bạn muốn kiểm soát mức độ viêm của mình.

Ăn quá nhiều thức ăn nhanh

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell cho thấy rằng, một chế độ ăn uống nhiều thức ăn nhanh sẽ gây ra phản ứng viêm và thậm chí có thể gây tổn hại cho hệ thống miễn dịch của bạn .

Ăn nhiều thịt chế biến hơn thịt tươi

Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích, lạp xưởng, giăm bông,... có chứa các sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation tiên tiến (AGEs), một thành phần có thể gây viêm trong cơ thể.

AGEs được hình thành khi đường khử phản ứng với protein dưới nhiệt độ cao. Những hợp chất này có thể làm cho thức ăn có hương vị tuyệt vời, nhưng có thể không tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Tốt hơn hết bạn nên chọn thịt tươi và ít chế biến để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Hoặc tốt hơn, thỉnh thoảng hãy chọn một bữa ăn không có thịt.

Rán thức ăn thay vì nướng

Nếu bạn thích chiên gà và khoai tây thay vì nướng, bạn có thể vô tình góp phần làm tăng mức độ viêm.

Khi thực phẩm được chiên rán, chúng có xu hướng có hàm lượng cao hơn các sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation nâng cao trong chế độ ăn uống (các hợp chất có khả năng gây hại tương tự được tìm thấy trong thịt đã qua chế biến), có thể gây viêm.

Thử tẩm bột và nướng thực phẩm thay vì chiên để giúp giảm viêm.

Không ăn đủ trái cây hoặc rau

Trái cây và rau quả được đóng gói với các hợp chất tự nhiên giúp hỗ trợ sức khỏe và sự lành mạnh của cơ thể chúng ta. Khi nói đến việc chống lại chứng viêm, lượng trái cây và rau quả nhiều hơn thực sự có thể giúp giảm tác dụng này.



Nên ăn nhiều trái cây và rau quả. Ảnh: NHẬT LINH