Cách nhận biết màng bọc thực phẩm kém an toàn

Màng bọc thực phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong việc bảo quản thực phẩm tươi sống, hay đã qua chế biến. Đặc biệt đối với thức ăn, thực phẩm được bảo quản trong môi trường lạnh như tủ lạnh, tủ đá… hoặc các bữa tiệc để tránh sự xâm hại của vi khuẩn, ruồi muỗi, côn trùng bò vào.

Nhận biết màng bọc an toàn

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (VFA) cho biết, trên thị trường có rất nhiều loại màng bọc thực phẩm khác nhau, nhìn chung chúng được chế tạo từ các nguyên liệu nhựa tổng hợp với chất liệu phổ biến chủ yếu từ PVC (Polyvinyl chloride) và PE (Polyethylene).

Đối với sản phẩm làm từ vật liệu PVC, do đặc tính hóa học, khi chế tạo, các nhà sản xuất phải sử dụng phụ gia DEHA (Di-ethylhexyl adipate) hoặc DEHP (Di-ethylhexyl phthalate) để làm mềm và làm trong suốt màng bọc. DEHA hiện đang là chất bị cấm sử dụng trong sản xuất màng bọc thực phẩm.

VFA khẳng định, việc bổ sung những hóa chất này trong quá trình sản xuất màng bọc dẫn đến việc thôi nhiễm ra thực phẩm và gây ô nhiễm thực phẩm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thôi nhiễm DEHA, DEHP có nguy cơ gia tăng nếu ở môi trường acid hoặc kiềm hoặc nhiệt độ cao, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm… Các chất DEHA, DEHP thôi nhiễm vào thực phẩm sẽ tác động đến hệ thống nội tiết làm phát triển sớm ở trẻ em gái và ảnh hưởng đến sinh sản ở trẻ em trai.

Còn đối với vật liệu PE thì không cần dùng phụ gia do vật liệu đã có đặc tính mềm dẻo và trong suốt khi chế tạo. Do đó màng bọc chế tạo từ vật liệu này an toàn hơn sản phẩm làm từ vật liệu PVC.

Do đó, việc lựa chọn màng bọc thực phẩm và cách sử dụng đúng cách để bảo quản thực phẩm rất quan trọng trong bảo đảm an toàn thực phẩm. VFA cũng đã chỉ ra các dấu hiệu giúp người tiêu dùng có thể nhận biết đâu là màng bọc thực phẩm PE và màng bọc PVC.



- Màng PVC: Có màu trắng ngà/hoặc vàng nhạt và ít dai khi kéo dãn. Lấy tay sờ vào có cảm giác dính tay, khó tách các lớp màng bọc khi chúng tiếp xúc trực tiếp với nhau. Màng PVC khó cháy, chỉ cháy khi đốt trực tiếp bằng lửa và có mùi hắc.

- Màng PE: Có màu trắng, trong suốt, dai khi kéo dãn. Lấy tay sờ vào thấy sản phẩm ít dính tay, dễ dàng tách các lớp màng bọc khi chúng tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Màng PE dễ bị đốt cháy bằng lửa và cháy rất nhanh, không tắt và hầu như không tạo ra mùi khi cháy.

Khi nào không nên sử dụng màng bọc thực phẩm

Ngoài những mẹo nhận biết trên, để lựa chọn màng bọc thực phẩm an toàn, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn đúng loại màng bọc được dùng cho bảo quản thực phẩm. Sử dụng theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm của nhà sản xuất.

Màng bọc thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng (có tên, địa chỉ của nhà sản xuất), sản phẩm đã được cơ quan chức năng đăng ký, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm. Nên lựa chọn sản phẩm màng bọc thực phẩm được chế tạo từ vật liệu PE (Polyethylene) vì không có nguy cơ sử dụng hóa chất phụ gia độc hại (DEHA).

Ngoài ra thực phẩm cần bảo quản phải được làm sạch, để khô, ráo trước khi sử dụng màng bọc trực tiếp bao phủ sản phẩm.

Đối với thực phẩm ăn ngay, thực phẩm lỏng, thực phẩm có tính kiềm, hoặc acid (dưa muối, sa lát trộn dấm…), thực phẩm nhiều dầu, mỡ không sử dụng màng bọc trực tiếp bao phủ sản phẩm.

Không sử dụng màng bọc ngay khi thức ăn còn nóng trên 70 độ C. Tuyệt đối không rã đông, chế biến bằng lò vi sóng hoặc các phương pháp gia nhiệt khác (nướng, áp chảo, rán…) đối với thực phẩm được bao gói cùng với màng bọc thực phẩm.