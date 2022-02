Theo Eat This, Not That, khi nói đến việc duy trì tuổi thọ, một trong những cách tốt nhất là hỗ trợ chức năng miễn dịch của bạn. Và một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Science cho thấy, giảm mức calo mỗi ngày có thể giúp hỗ trợ chức năng miễn dịch.



Nghiên cứu chỉ ra rằng, cắt giảm lượng calo mỗi ngày có thể giúp tăng tuổi thọ. Ảnh: NHẬT LINH

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, tiêu thụ ít hơn khoảng 14% lượng calo mỗi ngày, trong vòng hai năm. Điều đó có nghĩa là nếu một người tiêu thụ 2.000 calo mỗi ngày thì sẽ cần cắt giảm chỉ 280 calo để thấy được sự khác biệt.

Điều này dường như không chỉ cải thiện phản ứng của hệ thống miễn dịch mà còn điều chỉnh chức năng trao đổi chất, Tiến sĩ Eric Ravussin, đồng tác giả của nghiên cứu và là phó giám đốc điều hành khoa học lâm sàng tại Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Pennington ở Louisiana cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ một nghiên cứu kéo dài về việc hạn chế calo, được gọi là CALERIE, bao gồm 200 người tham gia ở độ tuổi từ 21 đến 50. Họ nhận thấy rằng việc giảm lượng calo 14% sẽ tạo ra nhiều tế bào T hơn, đóng vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch và có liên quan đến quá trình lão hóa chậm hơn.

Một ưu điểm khác khi tế bào T tăng lên là khả năng đốt cháy axit béo để tạo năng lượng tốt hơn. Đó là một điểm cộng rất lớn, vì nó làm giảm chất béo tích tụ xung quanh các cơ quan của bạn như gan và góp phần làm giảm tuổi thọ như béo phì và tiểu đường loại 2, theo Eat This, Not That.