Cơ thể con người nhận được gì khi ăn thịt heo?

Lâu nay thịt heo trở thành món ăn thông dụng và phổ biến của mỗi gia đình bởi chúng không quá đắt lại dễ chế biến và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên thời gian gần đây, do dịch bệnh như lở mồm long móng, heo bị nhiễm sán lợn... nhiều người tiêu dùng trở nên dè dặt hoặc "từ chối" sự xuất hiện của thịt heo trong bữa ăn gia đình. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện những thông tin thất thiệt kêu gọi tẩy chay thịt heo.

Trước vấn đề này, Viện dinh dưỡng Quốc gia kêu gọi người dân không nên e ngại việc sử dụng thịt heo. Theo Viện dinh dưỡng, quan tâm đến sức khỏe và bệnh tật là đúng đắn nhưng việc đầu tiên là quan tâm đến chất lượng của mỗi bữa ăn gia đình. Theo đó chất lượng bữa ăn xuất phát từ nguồn thực phẩm phải tươi, ngon và đảm bảo an toàn, ngoài ra còn phụ thuộc vào cách ăn, chế biến để đảm bảo an toàn thực phẩm.



Thịt heo có giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: T.H

Thông tin từ Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết thịt heo có đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết như đạm, chất béo, vitamin, muối khoáng cho cơ thể. Trong 100 gam thịt nửa nạc, nửa mỡ có 16.5g protein, 21.5g mỡ, 9 mg can xi, 178mg phốt pho, 1.5mg sắt, 1.91mg kẽm, 285mg kali, 55mg natri, vitamin A 10 µg. Với thịt heo nạc thì lượng protein (đạm) tới 19.0g, 7g mỡ, 7 mg can xi, 190 mg phốt pho, 1.5 mg sắt, 2.5 mg kẽm, 341 mg kali, 76 mg natri, vitamin A 2 µg. Ngay cả trong thịt mỡ cũng chứa 14.5g protein, 37.3g mỡ, 8 mg can xi, 156 mg phốt pho, 0.4 mg sắt, 1.59 mg kẽm, 318 mg kali, 42 mg natri, vitamin A 2 µg. Như vậy có thể thấy thịt heo rất tốt cho bữa ăn của gia đình.

Cũng theo Viện dinh dưỡng, chỉ cần biết lựa chọn thực phẩm an toàn, tươi ngon sẽ giúp bạn gạt bỏ nỗi lo về chất lượng thịt, hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm, cũng như duy trì hàm lượng dinh dưỡng từ thịt. Người tiêu dùng muốn chọn thực phẩm bảo đảm an toàn, khi đi mua cần chọn thực phẩm đã qua kiểm dịch (dấu kiểm dịch của thú y), mua thực phẩm ở các cơ sở có uy tín và biết nguồn gốc thực phẩm, cửa hàng có thương hiệu.

Thịt còn tươi cần đạt được các tiêu chí sau: Màng ngoài thịt khô, không bị ướt Có mùi thơm của thịt, không có mùi lạ, mùi ôi thiu, mùi thuốc kháng sinh Màu sắc bình thường: Thịt màu hồng tươi, thịt bò màu đỏ đậm vừa phải (không quá sớm), thịt trâu màu tím Khối thịt săn chắc, có độ dính, mềm và đàn hồi cao, ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra Cắt thịt không thấy có nước, thịt không hao, chỗ vết cắt có màu sáng, khô; Mỡ heo màu trắng, dày bị không có những chấm xuất huyết màu đỏ tím, không bị những mảng bầm tím, tụ máu; Tủy xương có màu trong, bám chặt vào thành ống xương, đàn hồi và không có mùi ôi; Kiểm tra phần thịt nạc và lưỡi không được có ấu trùng sán màu trắng nhỏ bằng hạt gạo. (Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia)

Tuy nhiên Viện cũng lưu ý vì thịt heo có giá trị dinh dưỡng cao nên chúng cũng rất dễ bị ôi thiu. Do đó người tiêu dùng cẩn trọng trong việc chế biến, cất trữ thực phẩm.

+Không nên ăn tiết canh, thịt còn sống, nem chua,…

+Thịt đã chế biến nên ăn ngay, không nên để thức ăn đã nấu chín trong môi trường nhiệt độ thường quá 2 giờ đồng hồ. Những thức ăn còn dư sau bữa ăn nên đun sôi, để nguội rồi mới để vào trong ngăn mát tủ lạnh.

+Thức ăn cất trữ trong tủ lạnh khi ăn phải nấu chín lại vì nhiệt độ trong tủ lạnh chỉ có tác dụng hạn chế vi khuẩn phát triển mà không thể tiêu diệt được nó.

Viện dinh dưỡng lưu ý thức ăn bị nhiễm vi khuẩn, để lâu trong tủ lạnh vẫn sinh ra độc tố. Thức ăn đun lại, vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt ở nhiệt độ 100ºC, nhưng độc tố do vi sinh khuẩn sinh ra vẫn còn nguyên độc tính gây nên ngộ độc cho người sử dụng. Vì thế chúng ta cần chú ý thức ăn được lấy ra ở trong tủ lạnh chỉ sử dụng một lần cho bữa sau, và nếu còn không để lại bữa sau, thức ăn chỉ nên để lâu nhất là 5- 6 giờ.

+Thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh cần đựng vào hộp riêng, đậy nắp kín. Không để thịt sống gần thịt chín vì dễ lây nhiễm chéo. Thực phẩm chín, đã chế biến cần để ở ngăn trên cùng trong ngăn mát tủ lạnh.

"Trong trường hợp bất khả kháng, người nội trợ không an tâm khi sử dụng thịt heo trong điểm dịch bệnh cho bữa ăn gia đình thì tốt nhất nên dùng các thực phẩm khác thay thế như: cá, tôm, cua, trứng, đậu, lạc, vừng...", Viện đưa ra lời khuyên.