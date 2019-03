Công khai vi phạm của webiste bán sản phẩm thực phẩm chức năng

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian qua trên các webiste https://duoclieuphuongdong.net/, gutnano.com, chienthangbenhgut.vn có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ViênGutmetaherb đã vi phạm quy định quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty Cổ phần dược liệu Phương Đông, (Địa chỉ: Số 1, ngách 69B/33 HoàngVănThái, phường KhươngTrung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Trước đó không lâu, ngày 20-3 Cục An toàn thực phẩm cũng công khai những Webiste vi phạm quy định quảng cáo như:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids IQ Boost của Công ty Cổ phần thương mại Polvita (địa chỉ: Ô số 1, tầng 16 toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) quảng cáo trên website: https://duocnhapkhau.vn;

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Xuân Thang của Công ty Cổ phần đầu tư Akina Đông Á (địa chỉ: KM 30 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) quảng cáo trên các website: https://hoanxuanthang.vn, https://hoanxuanthangvn.com;



Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo trên các website nêu trên.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BONEKHOP của Công ty TNHH Thương mại dược phẩm VIFACO (địa chỉ: Số 595 đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) quảng cáo vi phạm quy định trên website benhthoaihoakhop.com.vn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Garcinia, do Công ty TNHH Efirst Asia Việt Nam, (Địa chỉ: Số 64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Quảng cáo vi phạm quy định trên webiste http://suckhoegiadinh.today, http://garcinia.online, http://garcinia.info.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calcium cá tuyết plus do Công ty TNHH Gphar, (Địa chỉ: B18+19, Khu B Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Quảng cáo vi phạm quy định trên các webiste http://canxicatuyetplus.com.

Cục An toàn thực phẩm đã mời những công ty này lên làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty có sản phẩm nêu trên khẳng định sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ViênGutmetaherb đang quảng cáo trên các website trên không phải do Công ty Cổ phần dược liệu Phương Đông thực hiện. Do đó họ không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên các website này.



Theo đó Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo trên các website nêu trên.