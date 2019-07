Đá 'vĩnh cửu', không tan trong nước chất lượng tới đâu?

Không giống như đá khô hay đá uống liền thông thường, đá lạnh "vĩnh cửu", hay còn gọi là Whiskey Stones (vì thường dùng để làm mát rượu Whiskey), Scotch Rochs, Cooling Cubes, không hề tan khi cho vào đồ uống và có thể tái sử dụng nhiều lần.

Những viên đá lạnh "vĩnh cửu" này được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như inox, đá thiên nhiên hay thậm chí là thủy tinh. Cấu tạo của chúng bao gồm vỏ ngoài (thông thường là thép không gỉ cao cấp (inox 304)) và chất làm lạnh.



Đá lạnh vĩnh cửu không tan trong nước và thời gian làm lạnh lâu hơn so với đá thông thường. Ảnh: Internet

Bản thân của những viên đá này không thể làm lạnh, mà phải bỏ chúng vào tủ lạnh một thời gian, sau đó mới lấy ra dùng. Qua tìm hiểu, loại đá này từng được những người sành rượu tận dụng từ thời điểm năm 2010. Vì bản chất giữ nhiệt khá tốt và dài hơn so với các loại đá uống liền thông thường. Thời gian giữ lạnh của đá kéo dài từ 3- 4 tiếng sau khi trích lạnh từ 3 tiếng trở lên trong tủ đông. Điểm đặc biệt của loại đá vĩnh cửu này là không làm loãng hương vị đồ uống nên những người pha chế, yêu thích rượu ngoại thường săn lùng để mua.

Theo PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội cho hay đá lạnh “vĩnh cửu” rất tốt, an toàn cho sức khỏe. Nó có rất nhiều lợi ích như việc có thể tái sử dụng nhiều lần, và thời gian làm lạnh lâu hơn đá thông thường.

“Với loại đá vĩnh cửu này, nhà sản xuất thường lựa chọn vật liệu tốt để làm vỏ ngoài như inox 304, đây là vật liệu tốt nhất hiện nay. Rồi bơm vào trong đó chất làm lạnh, chất này có nhiệt dung lớn hơn rất nhiều so với nước. Do đó khi cấp đông đá vĩnh cửu này, thời gian lạnh sẽ kéo dài hơn rất nhiều so với các loại đá viên còn lại.”

Theo vị chuyên gia này, đây là loại đá hiện được sử dụng và ưa chuộng rất nhiều trong pha chế, đặc biệt là rượu. Hay ứng dụng vào việc cấp đông thủy sản cũng rất tốt.

Hiện tại, mặt hàng này chỉ sản xuất tại Mỹ và Nhật với một số thương hiệu có tiếng tăm. Do đó PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý, người tiêu dùng cần mua đá ở những nơi an toàn, tin cậy, có tem mác đầy đủ. Điều này giảm thiểu tình trạng đá “dỏm”, không đảm bảo chất lượng và độ lạnh như mong muốn.