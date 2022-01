Theo Mayo Clinic, những việc như tập thể dục, ngủ nghỉ, giảm căng thẳng và ăn uống lành mạnh có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của bạn.

Theo Courtney D'Angelo, tác giả của Go Wellness, một trong những thức uống tốt nhất để làm chậm lão hóa là trà xanh.

Trà xanh có thể là một trong những thức uống lành mạnh nhất trên thế giới. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và cải thiện sức khỏe nhận thức. Ngoài ra, trà xanh cũng có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa.



Trà xanh có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: NHẬT LINH

D'Angelo cho biết: “Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm thúc đẩy hệ thống miễn dịch (ngăn ngừa bệnh tật), giảm viêm, kích thích sản xuất collagen, giúp làm cho làn da trẻ trung hơn."

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn các loại trà khác

Trà xanh có chứa hàm lượng cao một loại chất chống oxy hóa cụ thể gọi là polyphenol, được biết là giúp chống lại các bệnh khác nhau như bệnh tim và tiểu đường.

Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Nutrients, trà xanh có chứa hàm lượng polyphenol cao nhất so với các loại trà khác, với khoảng 30% lượng trà đến từ chất chống oxy hóa polyphenol.

Trong khi nhiều loại trà có thể thúc đẩy quá trình lão hóa lành mạnh, thì trà xanh là lựa chọn tốt nhất để bạn có được danh sách dài các lợi ích sức khỏe.

Có bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào của trà xanh không?

Mặc dù, trà xanh cực kỳ có lợi cho quá trình lão hóa, nhưng chúng ta chỉ nên tiêu thụ ở mức vừa phải.

Trà xanh có chứa caffeine và khi tiêu thụ quá nhiều có thể sẽ mang lại một số tác dụng phụ tiêu cực.

Ví dụ như, nếu bạn dễ bị lo lắng hoặc bồn chồn, quá nhiều caffeine có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng liên quan. Vì vậy, điều quan trọng là phải theo dõi mức tiêu thụ caffeine của bạn với trà xanh, theo Eat This, Not That.