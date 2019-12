Hàng ngàn hộp bánh, mứt bị thu giữ vì không đảm bảo an toàn

1 / 2

Hàng trăm hộp bánh kẹo tết để trực tiếp dưới nền đất. Ảnh: Tổng cục QLTT

Thực tế tại cơ sở, thực phẩm không có giá kệ, để trực tiếp dưới nền đất. Hơn nữa, qua kiểm tra, các mặt hàng thành phẩm và nguyên liệu của cơ sở này có dấu hiệu vi phạm về định lượng. Do đó, lực lượng chức năng đã lấy hai mẫu sản phẩm để tiến hành kiểm nghiệm, tạm giữ 1.140 hộp bánh thành phẩm các loại, 27 kg bánh nguyên liệu, 400 vỏ hộp và 100 khay nhựa của cơ sở này.

Cùng ngày Đội QLTT số 24 cũng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mứt tết Khang Mai tại số 19, xóm Hưng Vượng, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra cơ sở này, lực lượng tiếp tục phát hiện hàng loạt sai phạm. Cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa sản xuất, đóng gói không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ công nhân không được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Mứt tết đóng hộp được thực hiện trực tiếp dưới nền nhà. Đội QLTT số 24 đã tiến hành lấy một mẫu kiểm nghiệm và tạm giữ 90 kg táo khô, 1.020 hộp mứt tết các loại khối lượng 300 g.

Được biết việc kiểm tra các cơ sở trên là thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 2-12-2019 của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 389) TP Hà Nội về triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Từ ngày 1-12-2019 đến 28-2-2020, các lực lượng chức năng thuộc BCĐ 389 Hà Nội đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, điều tra, xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, các mặt hàng cấm và một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp tết Nguyên đán.

Trong thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục kiểm tra chú trọng các mặt hàng thuộc nhóm hàng cấm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như vũ khí, ma túy, động vật hoang dã, sản phẩm từ động vật hoang dã, vật liệu nổ, pháo nổ, thuốc lá điếu, bóng cười, shisa, đồ chơi ảnh hưởng tới sức khỏe và nhân cách trẻ em...

Trong đó, chú trọng nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán như lương thực, thực phẩm, rượu, bia, nước ngọt, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống, các nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất chế biến hàng công nghiệp thực phẩm... Nhóm mặt hàng điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng; thời trang; dược phẩm; hóa, mỹ phẩm; thực phẩm chức năng...

Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát về công tác an toàn thực phẩm tại siêu thị, trung tâm thương mại, kho chứa hàng đông lạnh, các chợ truyền thống, các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh…

Lựa chọn bánh kẹo tết an toàn

Theo Cục An toàn thực phẩm, bánh kẹo nằm trong danh mục thực phẩm thường bắt buộc phải đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm. Trong đó, sản phẩm khi lưu thông trên thị trường phải công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại cơ quan y tế có thẩm quyền.