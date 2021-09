Thông tin từ Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bạch tuộc đốm xanh là thủ phạm gây ra một số vụ ngộ độc ở nước ta.

Đây là loài mực có kích thước nhỏ, chiều dài thân không quá 50mm và nặng trung bình khoảng 50g, có 8 tay bám dài chừng 8-10cm có màu kem đến vàng cam. Ngoài ra trên thân và các tay của loại bạch tuộc này còn có những vệt hoa dạng vòng màu xanh óng. Chúng thường sống ở các vùng nhiều san hô chết và các rạn san hô ven bờ vùng Bình Thuận, Khánh Hòa, Côn Đảo ở nước ta.

Trong bạch tuộc đốm xanh có chứa độc tố thần kinh tetrodotoxin, chủ yếu có trong tuyến nước bọt, ngoài ra còn có trên các phần mềm khác của thân bạch tuộc.



Bạch tuộc đốm xanh là thủ phạm gây ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ở nước ta. Ảnh: Internet

Chất độc của một con nặng 25g đủ giết chết 10 người nặng 75 kg, và loại chất độc này không bị nhiệt phá hủy nên dù có sấy khô, nấu chín cũng không thể loại bỏ nó. Nếu người dân ăn phải, chỉ trong vòng 5 - 10 phút, độc chất đã vào máu và sau 20 phút đạt nồng độ cao nhất trong máu.

Theo trung tâm này, chỉ sau vài giờ ăn phải bạch tuộc xanh, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như tê môi, lưỡi, miệng, tê ngón tay, bàn tay, bàn chân, đau đầu, vã mồ hôi, đau bụng, buồn nôn, nôn và tăng tiết nước bọt, liệt cơ, trong đó có cơ hô hấp dẫn đến ngừng thở. Bệnh nhân tụt huyết áp, có thể tử vong rất nhanh trong vòng 4 - 24 giờ.

Do đó, ngay khi xuất hiện triệu chứng trên cần nhanh chóng sơ cứu, kích thích gây nôn, nếu có than hoạt tính thì cho người bị ngộ độc uống luôn với liều lượng: Người lớn uống 30g than hoạt hòa với 250ml nước đun sôi để nguội. Trẻ 1 - 12 tuổi uống 25g than hoạt với 100 - 200ml nước đun sôi để nguội. Trẻ dưới 1 tuổi cho 1g than hoạt cho mỗi kg cân nặng pha với 50ml nước đun sôi để nguội.

Sau đó, phải tìm mọi cách nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được áp dụng các biện pháp điều trị cấp cứu tích cực.

Không những thế, ngoài việc ngộ độc do ăn bạch tuộc đốm xanh, con người có thể bị nhiễm độc khi bị chúng châm vào cơ thể. Do đó cần tới ngay trung tâm y tế khi có các biểu hiện khác thường trên cơ thể.