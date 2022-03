Cà rốt hỗ trợ sức khỏe của gan

Theo The Times of India, cà rốt rất tốt cho gan vì có chứa beta-carotene và flavonoid thực vật. Cả hai yếu tố nói trên đều tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng gan và không để độc tính xâm nhập vào gan.

Để tiêu thụ cà rốt giúp tăng cường chức năng gan, bạn nên tiêu thụ ở dạng nước ép. Ép một ít cà rốt và thêm một ít mùi tây, bạn cũng có thể thêm gừng, tỏi, tiêu đen hoặc dưa chuột tùy theo hương vị.



Nước ép cà rốt đã được chứng minh là ngăn ngừa các bệnh về gan. Ảnh: NHẬT LINH

Cà rốt giúp ngăn ngừa ung thư

Theo The Times of India, cà rốt rất giàu hợp chất hóa học gọi là falcarinol, có tác dụng ngăn ngừa khối u ác tính, tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị. Nó cũng giúp sửa chữa mô, đặc biệt là da và tóc.

Bên cạnh đó, nghiên cứu chỉ ra rằng cà rốt cũng giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư.

Cà rốt giúp kiểm soát bệnh tiểu đường

Với bản chất không chứa tinh bột, cà rốt được chứng minh là một sự lựa chọn an toàn cho những người bị bệnh tiểu đường.

Cà rốt không làm tăng lượng đường trong cơ thể và cũng có lợi cho bệnh nhân tiểu đường vì chúng giàu chất xơ và vitamin A.

Các lợi ích khác

Các lợi ích khác của việc tiêu thụ cà rốt, bao gồm cải thiện sức khỏe của mắt, tăng cường khả năng miễn dịch, làn da sáng và mái tóc chắc khỏe.

Mặc dù, ăn cà rốt điều độ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn cà rốt quá mức có thể gây ra một tình trạng gọi là carotenemia. Điều này đề cập đến sự đổi màu vàng của da do sự lắng đọng của một chất gọi là beta-carotene có trong cà rốt, theo The Times of India.