Theo Eat This, Not That, một nghiên cứu mới được xem xét từ Nhóm Công tác Môi trường Hoa Kỳ (EWG), đã phân tích 80.000 loại thực phẩm, phát hiện ra rằng các sản phẩm chế biến hữu cơ chứa ít thành phần liên quan đến ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe hơn so với thực phẩm chế biến không hữu cơ.

Dưới đây là những tác động tích cực có thể liên quan đến sản phẩm hữu cơ:

Tiếp xúc với ít thuốc trừ sâu hơn

Mỗi năm, EWG phát hành Hướng dẫn cho người mua thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, trong đó có Dirty Dozen — một danh sách các loại trái cây và rau được trồng thông thường có chứa nhiều thuốc trừ sâu nhất. Chúng bao gồm các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như táo, cải xoăn và dâu tây.



Thực phẩm hữu cơ tiếp xúc với ít thuốc trừ sâu hơn. Ảnh: Shutterstock

Thomas Galligan, Tiến sĩ và nhà độc chất học của EWG giải thích rằng, mặc dù lợi ích sức khỏe của việc ăn một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả lớn hơn những rủi ro do tiếp xúc với thuốc trừ sâu, nhưng điều quan trọng vẫn là giữ cho mức độ phơi nhiễm của bạn ở mức thấp.

“Điều quan trọng là giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu vì thuốc trừ sâu có liên quan đến nhiều tác hại đối với sức khỏe, như ung thư, rối loạn hormone và gây hại cho não đang phát triển của trẻ em. Chuyển sang sản phẩm hữu cơ là một cách hiệu quả để giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu.”, Tiến sĩ Thomas Galligan cho biết.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thực phẩm hữu cơ hoàn toàn không chứa thuốc trừ sâu, chúng chỉ chứa ít hơn sản phẩm thông thường. Một bài báo được công bố trên PubMed đã kiểm tra 343 ấn phẩm được bình duyệt cho thấy, sản phẩm hữu cơ có dư lượng thuốc trừ sâu ít hơn bốn lần so với sản phẩm thông thường.

Sản phẩm hữu cơ có thể giàu chất dinh dưỡng hơn

Sản phẩm hữu cơ có thể chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn so với sản phẩm thông thường của nó.

Một bài báo được xuất bản trên tạp chí Alternative Medicine Review cho biết: "Đánh giá của nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, các loại thực phẩm hữu cơ cung cấp hàm lượng vitamin C, sắt, magiê và phốt pho lớn hơn đáng kể so với các loại thực phẩm cùng loại không hữu cơ."



Sản phẩm hữu cơ có thể sẽ giàu chất dinh dưỡng hơn. Ảnh: Shutterstock

Sản phẩm hữu cơ có thể có hương bị tươi ngon hơn

Đánh giá về hương vị, bạn có thể thấy rằng sản phẩm hữu cơ có vị tươi hơn và phong phú hơn một chút.

Điều này là do sản phẩm hữu cơ thường chứa ít chất bảo quản hơn sản phẩm thông thường, giúp kéo dài thời hạn sử dụng hơn trong các cửa hàng tạp hóa. Nói cách khác, bạn có nhiều khả năng mua sản phẩm hữu cơ ở trạng thái tươi nhất.

Tuy nhiên, mua sản phẩm hữu cơ (thường có giá cao) không phải lúc nào gia đình cũng có thể đạt được. Chính vì thế, dù mua thực phẩm hữu cơ hay không, hãy luôn nhớ rằng sản phẩm sẽ có hương vị tươi ngon nhất khi vào đúng vụ mùa.

Canh tác hữu cơ có lợi cho môi trường

Canh tác hữu cơ có xu hướng tốt hơn cho môi trường so với các phương pháp canh tác thông thường, vì việc thiếu thuốc trừ sâu tổng hợp làm giảm ô nhiễm trong đất và các nguồn nước gần đó, đồng thời tăng độ phì nhiêu của đất và bảo tồn nước. Chưa kể, các trang trại hữu cơ sử dụng ít năng lượng hơn các trang trại không hữu cơ, theo Eat This, Not That.