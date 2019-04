Mùa thi không ăn trứng vì sợ... 0 điểm?

Quan niệm sai lầm về thực phẩm mùa thi

Tại TP.HCM, nhiều trường học đã bắt đầu bước vào mùa thi, học sinh, sinh viên cũng trở nên bận rộn trong việc ôn luyện. Song, hiện nay rất nhiều em học sinh, sinh viên có quan niệm kiêng cữ sai lầm trong ăn uống. Em Phương Anh, một học sinh trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM cho biết: "Dù rất thích ăn trứng, nhưng trước tuần thi em sẽ không ăn món đó vì sợ 0 điểm". Phương Anh cũng chia sẻ thêm, bạn bè ở lớp kháo nhau không nên ăn chuối, các loại bí, nên ăn nhiều óc heo và chỉ ăn chè đậu đỏ để vượt qua kỳ thi... an toàn.



Nhiều em học sinh quan niệm ăn chuối thi sẽ bị rớt môn và ăn trứng bị 0 điểm. Ảnh: Internet

Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết các quan niệm ăn chuối sẽ bị trượt vỏ chuối, hoặc ăn trứng bị điểm 0, ăn bí là không nhớ bài, ăn đậu đen không gặp may... đều là những quan niệm sai lầm. Theo đó, chuối là thức ăn bổ, an toàn lại chứa nhiều vitamin, muối khoáng cần thiết cho sức khoẻ và hoạt động của não. Trứng là thực phẩm giàu đạm với nhiều acid amin thiết yếu với tỉ lệ cân đối rất cần cho cơ thể, kể cả bộ não, do đó ăn trứng sẽ giúp cho bạn đủ chất, đủ sức khỏe để ôn luyện kỳ thi thật tốt.

Ngoài ra, Viện cũng chỉ ra đậu đen, đậu đỏ đều mang lợi ích cho sức khỏe. Trong các loại đậu thì đậu nành chứa hầu hết các acid amin thiết yếu với tỉ lệ cân đối cần cho cơ thể. Do đó, đậu nành và sản phẩm (đậu hũ, sữa đậu nành) sẽ tốt hơn các loại đậu xanh, đỏ. Ăn chè đậu cũng tốt nhưng lưu ý không quá ngọt (vì đường tinh không tốt cho não) và tránh sử dụng nước cốt dừa để phòng trường hợp bị đau bụng.

Đối với óc heo, mùa thi các bậc phụ huynh thường cho con em ăn thật nhiều để mong bổ não. Tuy nhiên, Trung tâm dinh dưỡng chỉ ra chất béo mà não cần là chất béo không no có nhiều trong cá, còn chất béo trong óc heo là chất béo no nếu ăn nhiều sẽ hại nhiều hơn lợi. Hơn nữa, óc heo chứa rất nhiều cholesterol không tốt. Vì thế ăn vừa phải và không lạm dụng và phải bỏ quan niệm ăn óc heo bổ não.

Những lưu ý trong mùa thi

Theo Viện dinh dưỡng quốc gia, mùa thi trùng với mùa nóng bức bởi vậy phụ huynh cần chế biến thức ăn cho con em mình dưới dạng nhiều nước, dễ tiêu hoá, dễ hấp thu, hạn chế các món rán, xào hoặc kho khô, mặn. Phân chia bữa ăn trong ngày thành nhiều bữa hơn bình thường, nên có bữa ăn phụ vào mỗi buổi tối. Phụ huynh cần lưu ý bữa ăn sáng cho các em học sinh, sinh viên, nên xem đây là bữa ăn chính trong ngày, vì bữa ăn từ chiều hôm trước cách xa, nếu nhịn ăn hoặc ăn ít có thể gây hạ đường huyết.



Phụ huynh cần chú trọng bữa sáng cho con, em mình. Ảnh: Internet



Vấn đề lựa chọn thực phẩm cũng rất quan trọng: Chọn thức ăn tươi, sạch để tránh ngộ độc thức ăn, nhất là những ngày đi thi không nên ăn thức ăn ngoài hàng quán hoặc thức ăn chế biến sẵn như: batê, súc xích, lạp sườn vì thức ăn này dễ có nguy cơ ngộ độc do chế biến lâu ngày.



Nên uống mỗi ngày 1-2 ly sữa để cung cấp thêm chất đạm và các vi chất cần thiết. Ngoài ra các sĩ tử cần uống đủ nước, uống thêm các loại nước rau và hoa quả để cung cấp thêm cho cơ thể vitamin và muối khoáng.



Các em cũng không nên uống trà đậm đặc hoặc cà phê vào buổi tối để thức khuya, vì các loại đồ uống này dễ gây mất ngủ. Ngoài ra việc thức quá khuy sau 12 giờ đêm để học bài không phải là lựa chọn an toàn, hãy để não và cơ thể nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe.



Như vậy để đạt kết quả cao trong kỳ thi, ngoài yếu tố chính là do sức học, thì các bạn học sinh, sinh viên cần đề cao việc ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý để đảm bảo nền tản sức khỏe tốt nhất cho kỳ thi.