Ngày An toàn thực phẩm thế giới lần đầu tiên tại Việt Nam

Ngày An toàn thực phẩm thế giới lần thứ nhất đã được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào tháng 12-2018 và ấn định tổ chức vào ngày 7-6-2019. WHO cùng với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cùng khuyến khích các nước thành viên chung tay hưởng ứng ngày An toàn thực phẩm thế giới năm nay và trong các năm sắp tới.





Bên cạnh sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế, UBND Thành phố Hà Nội cùng các cơ quan ban ngành và Grab, sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía cộng đồng để cùng chia sẻ những kiến thức an toàn thực phẩm hữu ích. Cụ thể hơn, chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện bao gồm:



- Gian hàng minh họa và tương tác: Mô hình “Năm chìa khóa an toàn thực phẩm” của WHO được truyền tải tại sự kiện qua hình thức gian hàng mô phỏng mới mẻ và sinh động, tái hiện quá trình chế biến món nem rán Việt Nam theo các bước đảm bảo vệ sinh.

- Diễu hành truyền thông cơ động về An toàn thực phẩm: Với mong muốn các đối tác nhà hàng và người tiêu dùng ý thức cao hơn về việc chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, thông điệp An toàn thực phẩm đã được các tài xế Grab tuần hành lan tỏa trên khắp các tuyến phố chính trên địa bàn Hà Nội.





Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác ba năm do hai bên đã ký kết, Cục An toàn thực phẩm và Grab (thông qua GrabFood) hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng bao gồm đối tác nhà hàng, đối tác vận chuyển thức ăn và người tiêu dùng thông thông qua các chương trình giáo dục kiến thức trong sản xuất, chế biến và sử dụng thực phẩm.





Bên cạnh an toàn vệ sinh thực phẩm, GrabFood đã mang đến các hoạt động nhằm hỗ trợ những nhóm có hoàn cảnh khó khăn, với điển hình là chương trình Chung Tay Nuôi Em. Định hướng phát triển trên khẳng định vị trí, tầm nhìn, cũng như cam kết của một trong những siêu ứng dụng công nghệ có tầm ảnh hưởng nhất Đông Nam Á.