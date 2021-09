Một trong những loại trái cây tốt cho sức khỏe là dứa. Đây cũng là loại trái cây tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường nếu được tiêu thụ ở mức độ vừa phải và đúng cách. Theo Boldsky, dưới đây là cách tiêu thụ dứa tốt cho người mắc bệnh tiểu đường:



Tiêu thụ dứa với mức độ vừa phải sẽ tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Ảnh: NV

Kết hợp với thực phẩm lành mạnh khác

Chỉ số đường huyết (GI) của dứa nằm trong khoảng 51-73, chúng nằm trong số các loại thực phẩm có mức GI từ trung bình. GI của dứa thay đổi tùy theo độ chín, môi trường mà nó được trồng. Chúng được khuyến nghị nên tiêu thụ với số lượng vừa phải hoặc kết hợp với các loại thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh như các loại hạt, để ngăn chặn việc ăn quá nhiều, từ đó có thể giúp duy trì mức đường và giữ cho một người no lâu hơn.

Sử dụng dứa tươi

Dứa chứa nhiều giàu chất xơ, vì vậy chúng cũng có thể giúp duy trì lượng đường ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, chúng ta nên tránh tiêu thụ nước ép dứa đóng hộp vì quá trình chế biến sẽ giúp phá vỡ chất xơ và làm tăng hàm lượng đường.

Dứa chứa vitamin C

Dứa chứa nhiều vitamin C, loại vitamin này có nhiều vai trò trong cơ thể, bao gồm cả tác dụng chống bệnh tiểu đường. Vitamin C là một chất chống oxy hóa có thể làm giảm mức đường huyết và bảo vệ sức khỏe của các tế bào beta sản xuất insulin khỏi các gốc tự do có hại, từ đó có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Ngoài ra, dứa cũng chứa bromelain có đặc tính chống tiểu đường và giảm glucose.

Cách ăn dứa tốt cho người tiểu đường

Đối với những người tiểu đường nên ưu tiên ăn dứa sống thay vì dứa chín. Cần tránh các thực phẩm chế biến từ dứa như dứa đóng hộp hoặc xi-rô dứa.

Ngoài ra, cần kết hợp dứa với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh như ngũ cốc, thịt, các loại hạt hoặc những thực phẩm có GI thấp như yến mạch, gạo lứt.