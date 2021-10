Kristin Gillespie, cố vấn cho Practiceisewithstyle.com cho biết: "Mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và chứng viêm khá rõ ràng. Có một số loại đồ uống có thể tác động tích cực đến tình trạng viêm trong cơ thể do thành phần dinh dưỡng của chúng."

Dưới đây là những loại đồ uống như vậy để bắt đầu nhâm nhi càng sớm càng tốt:

Trà xanh

Trà xanh có lẽ là loại đồ uống chống viêm được các chuyên gia y tế khuyến khích tiêu thụ nhiều nhất hiện nay. Loại trà này giàu chất dinh dưỡng, được biết đến rộng rãi với tác dụng chống viêm trong cơ thể.



Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, trà xanh có tác dụng chống viêm và chống ôxy hóa. Ảnh: NHẬT LINH

Trà xanh có chứa polyphenol, có các đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm bằng cách chống lại tác hại của các gốc tự do trong cơ thể và chống ung thư.

Không giống như các loại trà khác, trà xanh có chứa EGCG giúp tăng cường hoạt động chống oxy hóa của nó.

Nước ép anh đào

Nước ép anh đào gần đây đã được công nhận về đặc tính chống viêm của nó.

Nước ép anh đào giàu chất chống oxy hóa, chống lại chứng viêm bằng cách chống lại tác hại của các gốc tự do.

Một số chuyên gia cũng tin rằng, các đặc tính chống viêm trong nước ép anh đào giúp hỗ trợ giấc ngủ ngon.

Nước gừng

Uống một cốc nước gừng mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe và vòng eo của bạn.

Gừng có tác dụng giảm cân nhờ chứa các hợp chất được gọi là gingerols và shogaols. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng, các hợp chất này có đặc tính chống viêm.

Một nghiên cứu trên PubMed Central phát hiện ra rằng, gừng có thể làm giảm các phản ứng dị ứng, trong đó chứng viêm có thể đóng một vai trò nào đó.

Nước

Nước là một trong những loại đồ uống tốt nhất để chống lại chứng viêm.

Nước rất cần thiết để thải độc tố ra khỏi cơ thể và tình trạng mất nước mãn tính có liên quan đến tỷ lệ viêm nhiễm cao hơn.

Nước ép dứa

Nước ép dứa có chứa một số hợp chất có lợi trong việc điều chỉnh chứng viêm. Ngoài ra, dứa có chứa enzyme bromelain, cũng có tác dụng chống lại chứng viêm.

Trên thực tế, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng bromelain có thể có hiệu quả như NSAID (thuốc chống viêm không steroid) trong việc điều chỉnh chứng viêm, theo Eat This, Not That.