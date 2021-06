Thông thường, hàng ngày nam giới cần cung cấp cho cơ thể 90mg vitamin C, và 75mg đối với phụ nữ. rong khi đó, chỉ cần ăn một quả cam, bạn đã có thể cung cấp gần đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể con người (70mg).

Tuy nhiên loại khoáng chất này lại tan trong nước, cơ thể chúng ta không tích trữ hay tạo ra loại vitamin này được. Do đó, theo các chuyên gia y tế, việc bổ sung lượng vitamin C hàng ngày sẽ giúp cơ thể hấp thụ được lượng vitamin C tự nhiên tốt nhất.

Dưới đây là 5 loại quả chứa nhiều hàm lượng vitamin C mà bạn có thể tham khảo, theo PGS-TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên phó viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia.

Ổi: Đây được coi là một trong những loại trái cây có chứa hàm lượng vitamin C cao nhất. Ước tính trung bình trong 100g ổi có chứa tới 228 mg vitamin C, cao gấp 4 lần so với cam. Ngoài ra, chất xơ có trong quả ổi giúp hệ tiêu hóa cải thiện. Lượng chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch.



Ước tính trung bình trong 100g ổi có chứa tới 228 mg vitamin C. Ảnh: Hạ Quyên

Kiwi: Kiwi vốn là một loại trái cây dinh dưỡng nhất thế giới bởi nó chứa lượng cao vitamin C vào khoảng hơn 70mg cho mỗi 100g, đòng thời chứa nhiều kali, chất chống oxy hóa, axít béo omega-3. Quả kiwi nên được ăn sớm khi nó chín và chỉ cắt ra trước khi ăn vì cắt ra để lâu sẽ làm giảm lượng vitamin C.

Đu đủ: Một loại quả rất thông dụng tại Việt Nam, nhưng lại chứa hàm lượng chất dinh dưỡng vô cùng phong phú, trong đó có vitamin C. Trong 100 g đu đủ chứa khoảng 62 mg vitamin C. Cũng giống như các loại trái cây khác, đu đủ còn chứa các dưỡng chất khác như chất chống oxy hóa như carotene và flavonoid, vitamin A và folate, men papain, một loại men rất tốt cho đường tiêu hóa.

Trái cây họ cam quýt: Cam, quýt, chanh, bưởi là những trái cây quen thuộc khi nhắc tới thực phẩm cung cấp vitamin C. Trung bình trong 100g cam chứa 40mg vitaminC, hay hàm lượng vitamin C có trong 100g quýt là 55mg, và chứa 95mg vitamin C trong quả bưởi. Theo các chuyên gia y tế, hàm lượng vitamin C tự nhiên trong những loại quả này còn cao hơn các viên thuốc vitamin C rất nhiều.



Bưởi là loại quả giàu vitamin C. Ảnh: H. Quyên

Ớt chuông: Dù không được coi là trái cây nhưng ớt chuông vẫn được sử dụng ăn sống trong các món salad, hoặc ép nước. Ớt Đà Lạt, đặc biệt là loại màu đỏ, là quả giàu chất vitamin C và lượng cao chất chống oxy hóa. Với ớt chuông đó, tính trung bình 100g chứa tới khoảng 140mg vitamin C, hàm lượng này ít hơn ở ớt chuông xanh, vào khoảng 80mg. Mặc dù khi nào hàm lượng này sẽ giảm đi nhiều, song đây thực sự là loại quả giàu dưỡng chất, lại ít calo.