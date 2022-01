Bánh mì trắng

Theo Eat This, Not That, bánh mì trắng là một loại carbohydrate đã qua xử lý có thể nhanh chóng làm trật mục tiêu giảm cân của bạn.



Ăn quá nhiều bánh mì trắng có thể cản trở quá trình giảm cân của bạn. Ảnh: Shutterstock

Tiến sĩ Jinan Banna, cho biết: “Bánh mì trắng không giúp bạn no lâu, vì vậy bạn có thể ăn nhiều calo hơn mức cần thiết trong bữa ăn và tăng cân theo thời gian. Đặc biệt là vì bánh mì trắng đã bị loại bỏ chất xơ cần thiết để mang lại cho bạn cảm giác no. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt để ngăn ngừa tăng cân."

Đồ chiên

Bạn cũng nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm chiên trong dầu càng nhiều càng tốt.

Tiến sĩ Banna cho biết: “ Thực phẩm chiên thường chứa nhiều calo, nếu bạn tiêu thụ nhiều calo hơn mức đốt cháy thì điều này sẽ thúc đẩy tăng cân."

Trong một nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng tiêu thụ đồ chiên rán có liên quan đến nguy cơ tăng cân hoặc phát triển bệnh béo phì cao hơn.

Thực phẩm ít chất xơ

Chuyên gia dinh dưỡng Kara Landau, người sáng lập tại Uplift Food, cho biết: “Bạn nên tránh các loại thực phẩm ít chất xơ như bánh mì trắng, bánh gạo, khoai tây chiên và các món khác không phải ngũ cốc nguyên hạt, vì chúng có thể góp phần làm tăng cân theo một số cách."

Landau cũng lưu ý một loại chất xơ ít được biết đến nhưng vẫn rất quan trọng để giảm cân, được gọi là tinh bột kháng.

Loại chất xơ này chống lại quá trình tiêu hóa khi nó di chuyển dọc theo ruột của bạn và khi đến ruột già, được lên men bởi các vi khuẩn có lợi sống ở đó. Quá trình lên men này giải phóng các sản phẩm phụ giúp cải thiện phản ứng insulin của cơ thể, cuối cùng làm giảm chất béo tích trữ quanh vòng eo, theo Eat This, Not That.