Những loại trái cây cung cấp chất đạm cao cho cơ thể

Theo Bệnh viện Vinmec, cơ thể người trưởng thành mỗi ngày cần ít nhất 0,8 gam protein trên 1 kg cân nặng. Ở những người thường xuyên tập luyện thể thao, vận động thể lực thì cần từ 1,2 đến 1,8 gam protein trên 1kg cân nặng. Như vậy, nếu một người cân nặng 60kg thì cần khoảng 48- 108g protein/ ngày. Chế độ ăn quá thiếu hay quá thừa protein đều không tốt cho sức khỏe.

Có hai loại protein là protein hoàn chỉnh và protein không hoàn chỉnh. Protein hoàn chỉnh có trong các thức ăn nguồn gốc động vật, protein không hoàn chỉnh có trong thức ăn nguồn gốc thực vật. Nên sử dụng kết hợp các nguồn protein để cơ thể phát triển cân đối, khỏe mạnh.

Theo Trung tâm y khoa Cleveland Clinic (Mỹ), mít khá lý tưởng là nguồn cung cấp protein. Với khẩu phần một cốc đầy múi mít cung cấp đến 3 gam protein, ngoài ra, còn đem lại nhiều lợi ích sức khoẻ khác như 3 gam chất xơ và 110 miligam kali rất tốt cho tim, cũng như vitamin A và C, magie, canxi, sắt và riboflavin.

Một loại trái cây nhiệt đới khác là ổi sẽ chứa khoảng 4 gam protein/trái, được xem là nguồn cung cấp protein cao trong các loại trái cây. Loại trái cây siêu ngọt tự nhiên này cũng chứa nhiều vitamin C và chất xơ, đặc biệt nếu bạn ăn cả vỏ và hạt.

Bạn đã biết bơ là một nguồn chất béo lành mạnh tuyệt vời, nhưng nó cũng chứa 3 gam protein/trái. Theo Bệnh viện Cedars Sinai (Mỹ), bơ cũng giàu chất xơ, folate, magiê, riboflavin, niacin và vitamin C, E và K. Sự kết hợp của chất béo và chất xơ cũng sẽ giúp bạn no lâu.Một cốc mơ sẽ cung cấp cho bạn 2 gam protein. Loại quả này cũng là một nguồn cung cấp kali và vitamin A, C và E tốt cho sức khỏe của mắt và da. . Chất xơ có trong thịt và vỏ mơ cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa và giúp bạn cảm thấy no.Đáng ngạc nhiên là một cốc quả việt quất đen chứa khoảng 2 gam protein và 8 gam chất xơ. Bạn cũng sẽ tìm thấy gần 50% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, cùng với hàm lượng cao chất chống oxy hóa chống gốc tự do và polyphenol tăng cường trí não.Một cốc kiwi có khoảng 2 gam protein, và nếu ăn luôn vỏ, bạn cũng có thể thu được lợi ích giàu chất xơ của nó. Kiwi cũng chứa nhiều vitamin C, kali và phốt pho, cũng như sắt.Một cốc cherry đem đến cho bạn khoảng 1,6 gam protein. Chúng là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, có thể điều chỉnh huyết áp và cần thiết cho chức năng của cơ bắp, đồng thời chứa rất nhiều đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Cherry cũng rất giàu chất melatonin, có thể giúp bạn có một giấc ngủ ngon.Chuối có hàm lượng kali cao giúp chữa chứng chuột rút. Nhưng chúng cũng chứa khoảng 1,6 gam protein và là một nguồn cung cấp chất xơ, prebiotics, vitamin A, B6 và C và magie.Ăn một khẩu phần nhỏ nho khô sẽ đem lại cho bạn 1 gam protein cộng với lượng lớn chất xơ, kali, và một lượng sắt lớn giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu.Một quả bưởi chứa 1,3 gam protein, và 100 gam calo. Giống như các loại trái cây họ cam, quýt khác, nó chứa nhiều vitamin C tăng cường miễn dịch, cũng như canxi và sắt giúp xây dựng hệ xương, và axit citric có trong bưởi có thể ngăn ngừa sỏi thận.