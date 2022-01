Theo The Times of India, đu đủ rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Ăn đu đủ thường xuyên vào buổi sáng hoặc giữa giờ ăn để hạn chế cơn đói kịp thời và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, ung thư, giảm huyết áp và giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý.

Mặc dù đu đủ rất tốt cho sức khỏe, nhưng chúng có thể không an toàn để tiêu thụ cho tất cả mọi người. Những người bị một số tình trạng cụ thể phải tránh thêm đu đủ vào chế độ ăn uống của họ.

Phụ nữ có thai

Ăn uống lành mạnh rất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của phụ nữ mang thai. Nhưng đu đủ là một trong những loại trái cây nên loại khỏi danh sách này.



Phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều đu đủ. Ảnh: Westend61/GettyImages

Đu đủ có chứa mủ có thể kích hoạt các cơn co thắt tử cung, dẫn đến chuyển dạ sớm. Nó chứa papain mà cơ thể nhầm lẫn với prostaglandin, được sử dụng nhân tạo để gây chuyển dạ. Nó thậm chí có thể làm suy yếu lớp màng nâng đỡ thai nhi.

Những người có nhịp tim không đều

Ăn đu đủ có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim, nhưng nếu bạn đang gặp vấn đề về nhịp tim không đều, tốt hơn hết bạn nên tránh ăn nó.

Một nghiên cứu cho thấy đu đủ có chứa một lượng nhỏ cyanogenic glycoside, một loại axit amin có thể tạo ra hydrogen cyanide trong hệ tiêu hóa của con người. Mặc dù lượng hợp chất được tạo ra không gây hại cho sức khỏe, nhưng việc dư thừa nó có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng đối với những người mắc phải vấn đề nhịp tim không đều. Nó cũng có thể có tác dụng tương tự đối với những người bị suy giáp.

Những người bị dị ứng

Những người được chẩn đoán dị ứng mủ cũng có thể bị dị ứng với đu đủ. Điều đó xảy ra bởi vì đu đủ có chứa các enzym gọi là chitinase. Enzyme có thể gây ra phản ứng chéo giữa mủ và thức ăn chứa chúng, dẫn đến hắt hơi, khó thở, ho và chảy nước mắt. Một số người thậm chí có thể thấy mùi của đu đủ chín rất khó chịu.

Người bị sỏi thận

Đu đủ chứa quá nhiều vitamin C. Chất dinh dưỡng này là một chất chống oxy hóa dồi dào, nhưng việc hấp thụ quá mức chất dinh dưỡng này đối với những người đã bị sỏi thận có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Việc hấp thụ quá nhiều vitamin C có thể dẫn đến hình thành sỏi thận canxi oxalat. Nó thậm chí có thể làm tăng kích thước của sỏi, khiến nó khó đào thải qua nước tiểu hơn, theo The Times of India.