Những sai lầm trong ăn uống khiến cơ thể dễ tăng cân, béo phì

Lười vận động thể dục, thường xuyên sử dụng rượu bia là một tron những nguyên nhân dẫn đến tăng cân bếp phì. Tuy nhiên, thói quen ăn uống không lành mạnh cũng là nguyên nhân chính gây tăng cân. Food News đã chỉ ra những thói xấu khi ăn uống, mà chúng ta thường mắc phải khiến trọng lượng cơ thể ngày càng tăng.

Ăn trước máy tính hoặc tivi

Khi bạn ăn trong khi làm việc khác, bạn không chú ý đầy đủ đến việc bạn đang ăn bao nhiêu. Vì thế, đừng nên ăn khi bạn đang làm việc trên máy tính hoặc xem chương trình TV. Đây là lý do khiến ta không thể kiểm soát được lượng thực phẩm nạp vào cơ thể.



Vừa ăn vừa xem tivi khiến cơ thể dễ tăng cân hơn. Ảnh: Internet.

Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm nhiều calo hoặc chất béo cao

Thức ăn nhiều dầu mỡ, béo là nguyên nhân chính gây bệnh tiểu đường, béo phì. Không chỉ gây ra hai bệnh trên, mà người tiêu thụ nhiều thực phẩm có chứa chất béo cao thường dễ mắc thêm các bệnh gây hại cho đường ruột, hệ tiêu hóa và còn là nguyên nhân chính gây nổi mụn trứng cá.

Thường xuyên ăn vặt

Nếu chúng ta ăn vặt là các loại trái cây tươi, thì cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể và không gây tăng cân. Tuy nhiên, nếu lựa chọn các loại thức ăn vặt như kẹo, bánh thì đây là nguyên nhân dễ dẫn đến tình trạng tăng cân, béo phì. Bởi trong các thực phẩm ăn vặt bày bán trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi thường chứa nhiều calo, chất béo và đường đơn.



Những thực phẩm chứa nhiều chất béo và thường xuyên ăn vặt không chỉ gây tăng cân, béo phì mà còn gây các bệnh về tim mạch. Ảnh: Internet.

Bỏ bữa, ăn không đúng giờ.

Do thời gian làm việc, học tập không cho phép vì thế nhiều người thường bỏ bữa ăn sáng. Đây là một trong những lý do sai lầm khiến cơ thể tăng cân. Bởi bỏ bữa ăn sáng, khiến cơ thể thiếu dinh dưỡng và sẽ ăn nhiều hơn vào hai bữa sau đó là bữa trưa và bữa tối. Lúc này cơ thể không tiêu thụ được hết lượng thức ăn nạp vào, vì vậy dễ tích tụ mỡ thừa. Các chuyên gia dinh dưỡng còn khuyên rằng thay vì ăn ba bữa chính, chúng ta nên chia nhỏ các bữa ăn ra thành 6 bữa trong ngày.



Ăn nhanh, não không thể xử lý kịp cảm giác no khiến cơ thể ăn nhièu hơn mức bình thường. Ảnh: Internet.

Ăn quá nhanh, vội vàng

Nghiên cứu được tiến hành bởi một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Hiroshima, Nhật Bản. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành trên 642 nam giới và 441 phụ nữ với độ tuổi trung bình là 51,2. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ăn nhanh có khả năng mắc chứng rối loạn chuyển hóa. Hội chứng rối loạn chuyển hóa có thể dẫn đến bệnh tiểu đường, béo phì hoặc bệnh tim mạch. Khi mọi người ăn nhanh, não không thể xử lý cảm giác no và do đó bạn sẽ cảm thấy không no dẫn đến ăn quá nhiều, ngay cả khi bạn không còn đói nữa.