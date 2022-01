Theo Eat This, Not That, cho dù bạn có phải là người từng nghiện uống nước ngọt hay không, thì có lẽ bạn cũng đã biết về tác hại của nó đối với sức khỏe của mình.

Đồ uống có ga thường được bổ sung thêm đường, màu caramel và các chất phụ gia khác, soda có nhiều thứ hơn những gì được liệt kê trên thành phần và dinh dưỡng của chúng.

Dưới đây là những sự thật đáng lo ngại nhất về nước ngọt có ga.

Có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy

Theo một nghiên cứu từ Singapore trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, nước ngọt có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển ung thư tuyến tụy.

Các nhà khoa học cho rằng sự gia tăng các trường hợp ung thư là do lượng đường cao, làm tăng insulin và khuyến khích sự phát triển của tế bào ung thư.



Tiêu thụ quá nhiều nước ngọt có ga có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Ảnh: NHẬT LINH

Có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Stroke - nghiên cứu 2.888 người trong khoảng thời gian 10 năm và theo dõi họ về đột quỵ và sa sút trí tuệ báo cáo rằng, những người uống ít nhất một loại soda ăn kiêng mỗi ngày sẽ tăng khả năng mắc bệnh lên ba lần.

Có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút

Bệnh gút xảy ra khi các khớp bị viêm và vô cùng đau đớn. Những người đàn ông trên 40 tuổi thường ăn nhiều thịt và uống rượu quá mức. Nhưng nghiên cứu ở BMJ đã phát hiện ra rằng, nguy cơ phát triển bệnh gút có liên quan đến việc tiêu thụ nhiều soda ở nam giới.

Nghiên cứu kéo dài 12 năm báo cáo rằng, những người đàn ông uống 5-6 phần nước ngọt có đường mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 85%.

Có thể làm tăng cholesterol xấu

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng những đối tượng tiêu thụ đồ uống có lượng xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao chỉ trong hai tuần đã tăng mức độ LDL hoặc cholesterol "xấu", và chất béo trung tính lưu thông trong máu của họ. Điều này cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa đường bổ sung trong đồ uống và các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh tim mạch.

Có thể dẫn đến bệnh tiểu đường

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hơn 100 triệu người Mỹ sống chung với bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Và việc uống soda có thể là một phần nguyên nhân khiến bệnh chuyển hóa tiến triển.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Global Public Health liên kết nó với loại xi-rô ngô (đường HFCS) có hàm lượng fructose cao thường được tìm thấy trong đồ uống. Trong số 42 quốc gia được nghiên cứu, những quốc gia có mức tiêu thụ HFCS cao nhất có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tăng gần 2% so với các quốc gia không sử dụng thành phần này.

Nó tạo ra mỡ bụng

Theo nghiên cứu từ tạp chí Journal of the American Geriatrics Society, uống nước ngọt có nhiều đường có thể khiến bạn bị tăng mỡ vùng bụng.

Nghiên cứu trên 1.000 người lớn từ 65 tuổi trở lên cho thấy những người uống nước ngọt có ga hàng ngày có vòng eo lớn hơn gần 3 inch so với những người không uống đồ uống dành cho người ăn kiêng.

Nó có thể làm tăng huyết áp

Tăng huyết áp hoặc huyết áp cao là một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất cho thấy hệ thống tim mạch của bạn có vấn đề lớn.

Một nghiên cứu từ tạp chí Journal of General Internal Medicine đã xem xét hơn 150.000 người cho thấy rằng, uống đồ uống có đường như nước ngọt có chứa xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp hơn.

Nó có thể khiến bạn già đi nhanh hơn

Nếu bạn uống nước ngọt thường xuyên có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như ngoại hình của bạn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đường có thể là nguyên nhân gây ra mụn, nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác của da, theo Eat This, Not That.