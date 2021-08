Trên thực tế, mọi người thường có một vài thói quen ăn uống kém lý tưởng. Mặc dù, có những thói quen có thể khiến bạn dễ dàng tăng cân, nhưng có rất nhiều thói quen ăn uống dường như vô hại mà bạn có thể thực hiện hàng ngày có thể khiến bạn tăng cân. Thậm chí bạn có thể không nhận ra tác hại của chúng đối với cân nặng và sức khỏe của bạn, theo Eat This, Not That.

Theo các chuyên gia, dưới đây là những thói quen ăn uống nên tránh nếu bạn muốn giữ dáng của mình:

Không kiểm soát kích thước khẩu phần ăn

Tăng cân không mong muốn có thể bắt đầu với kích thước khẩu phần ăn lớn. Không kiểm soát kích thước khẩu phần ăn, có thể khiến bạn ăn vô tội vạ và ăn nhiều hơn dự định của mình.

Hãy đo lượng thức ăn, sử dụng các món ăn nhỏ hơn, uống nước trước bữa ăn và ăn chậm đều có thể làm giảm nguy cơ ăn quá nhiều.



Không kiểm soát khẩu phần ăn sẽ khiến bạn dễ dàng tăng cân. Ảnh: NHẬT LINH

Elle Wittneben, quản lý các dịch vụ dinh dưỡng tại Greater Boston Urology cho biết: "Thỉnh thoảng ăn thêm một ít không có khả năng gây tăng cân, nhưng nếu bạn thường xuyên tiêu thụ nhiều thức ăn hơn, lượng calo đó sẽ tăng lên theo thời gian."

Ăn ngay trước khi đi ngủ

Ăn trước khi ngủ có thể khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra chậm lại. Cơ thể hoạt động chậm lại vào ban đêm để chuẩn bị cho giấc ngủ, nhưng tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt là những thực phẩm giàu carbs, có thể khiến bạn khó tiêu hóa và dẫn đến tăng cân.

Uống sinh tố làm sẵn

Mặc dù sinh tố tự làm có thể là một phần lành mạnh trong chế độ ăn uống của bạn và thậm chí có thể giúp bạn giảm cân, nhưng uống những loại đóng chai được tìm thấy ở cửa hàng tạp hóa gần nhà có thể có tác dụng ngược lại.

Thông thường, những loại sinh tố pha sẵn này thường thiếu chất xơ, protein và chứa nhiều đường bổ sung, có thể góp phần gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe theo thời gian.

Nên bổ sung protein và chất xơ trong mỗi bữa ăn để giúp duy trì cân nặng bằng cách giúp bạn no lâu.

Ăn thực phẩm chế biến sẵn

Mặc dù chúng có thể tiện lợi, nhưng việc ăn thực phẩm chế biến sẵn có thể nhanh chóng phá hoại nỗ lực giảm cân của bạn.

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều đường, natri, calo rỗng và chất béo bổ sung không tốt cho sức khỏe. Những thành phần này làm cho thực phẩm chúng ta ăn ngon hơn, nhưng quá nhiều chúng sẽ dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như béo phì, bệnh tim, huyết áp cao và tiểu đường.



Nên hạn chế ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn. Ảnh: NHẬT LINH

Kristin Gillespie, cố vấn dinh dưỡng tại Exercise With Style cho biết: "Thực phẩm chế biến sẵn, chẳng hạn như khoai tây chiên, ngũ cốc và thức ăn nhanh thường chứa nhiều đường bổ sung và chất béo không lành mạnh có thể gây hại cho sức khỏe."

Ăn quá nhanh

Rất nhiều người ăn thức ăn của họ một cách nhanh chóng và vô tâm. Đó là một thói quen rất xấu có thể dẫn đến ăn quá nhiều, tăng cân và béo phì.

Khi bạn ăn nhanh, bạn sẽ dễ dàng ăn nhiều thức ăn hơn mức cơ thể thực sự cần. Theo thời gian, lượng calo dư thừa có thể dẫn đến tăng cân, theo Healthline.