Theo Eatthis, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, chiếm khoảng 655.000 ca tử vong ở các tiểu bang mỗi năm và 17,3 triệu ca tử vong trên toàn cầu.

Mặc dù các yếu tố di truyền có thể góp phần vào nguy cơ mắc bệnh tim của bạn, nhưng thói quen ăn uống có thể đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Dưới đây là những thói quen ăn uống lành mạnh mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nhằm giúp cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

Bổ sung nhiều rau xanh

Theo Abby Vichill, chuyên gia dinh dưỡng tại FWDfuel Sports Nutrition, các loại rau họ cải, bao gồm bông cải xanh, mầm bông cải xanh, cải Brussels, cải xoăn và súp lơ trắng, là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào cho tim mạch.



Bông cải xanh có thể giúp nâng cao sức khỏe tim mạch. Ảnh: NHẬT LINH

Vichill giải thích: "Những loại thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng làm giảm chứng viêm, dẫn đến sự khởi phát của bệnh tim. Một trong những cách mà bông cải xanh và các loại cây họ cải làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim là bằng cách giảm tích tụ canxi”.

Tăng lượng ngũ cốc nguyên hạt

Chế độ ăn kiêng low-carb có thể gặp khó khăn, nhưng nếu muốn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bạn có thể bổ sung một số ngũ cốc nguyên hạt vào trong thực đơn của mình.

Tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt hơn có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, nhờ hàm lượng chất xơ cao có thể giúp giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí British Medical Journal cho thấy, việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, tim mạch và ung thư toàn phần.

Thêm hạnh nhân vào kế hoạch bữa ăn của bạn

Bạn không cần phải cắt giảm thực phẩm giàu chất béo ra khỏi chế độ ăn uống của mình để giữ cho trái tim khỏe mạnh. Trường hợp cụ thể, thêm hạnh nhân vào bữa ăn thực sự có thể có tác dụng bảo vệ tim mạch.



Hạnh nhân chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như magie, vitamin E, chất xơ, protein,.... Ảnh: NHẬT LINH

Toby Smithson, tác giả của Diabetes Meal Planning and Nutrition for Dummies cho biết: “Hạnh nhân là một món ăn nhẹ tốt cho tim mạch. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, ăn hạnh nhân thay cho các món ăn nhẹ điển hình có thể làm giảm sự sụt giảm biến thiên nhịp tim xảy ra khi căng thẳng tinh thần, do đó cải thiện chức năng tim.”

Bổ sung axit béo omega-3

Ông Katherine Basbaum, chuyên gia dinh dưỡng tại UVA Health's Heart and Vascular Center cho biết: “Một trong những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe tim mạch là cá béo, vì chúng chứa nhiều axit béo omega-3. Điều cần thiết là bạn phải bổ sung omega-3 từ chế độ ăn uống, vì cơ thể không thể tạo ra loại chất béo này.”

Basbaum lưu ý rằng cá ngừ, cá hồi, cá thu và cá mòi đều là những lựa chọn đặc biệt tốt cho tim mạch.

“Chúng giúp giảm viêm trong động mạch, có thể giúp kiểm soát huyết áp và giảm chất béo trung tính, một trong những chất béo tương tự như cholesterol, ở mức độ cao được coi là dấu hiệu của bệnh tim”, ông giải thích.