Có nhiều lý do khiến mọi người tăng mỡ bụng, bao gồm chế độ ăn uống kém, lười vận động và căng thẳng. Cải thiện dinh dưỡng, tăng cường hoạt động và thực hiện các thay đổi lối sống khác đều có thể hữu ích. Dưới đây là những thói quen nên tránh để giảm mỡ bụng:

Ăn tối muộn

Theo Eat This, Not That, ăn muộn vào buổi tối là một trong những nguyên nhân khiến bạn tăng vòng bụng.

Nghiên cứu được công bố trên Hiệp hội Béo phì, Hoa Kỳ cho thấy ăn tối sớm hơn trong ngày có thể giúp giảm cân, vì bạn có nhiều thời gian hơn để đốt cháy calo.



Hãy tuân thủ thời gian ăn tối nhất quán và hạn chế ăn tối muộn. Ảnh: NHẬT LINH

Hãy tuân thủ thời gian ăn tối nhất quán và lên lịch vào đầu giờ tối. Nếu bạn ăn tối muộn, hãy cân nhắc đi dạo sau đó, để quá trình trao đổi chất diễn ra.

Ăn quá nhiều protein

Theo một nghiên cứu gần đây của Tây Ban Nha, một chế độ ăn giàu protein, ít carb có thể giúp bạn giảm cân ban đầu, nhưng nó thực sự có thể gây tăng cân về lâu dài.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu trên 7.000 người trong suốt sáu năm, sau khi phân tích dữ liệu về những điểm chung, họ phát hiện ra rằng những người ăn chế độ ăn giàu protein có nguy cơ tăng hơn 10% trọng lượng cơ thể trong suốt quá trình nghiên cứu so với những người ăn ít hơn.

Ăn quá nhanh

Một nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy, những người ăn chậm tiêu thụ ít hơn 66 calo mỗi bữa, nhưng so với những người ăn nhanh, họ cảm thấy như mình đã ăn nhiều hơn.

Không uống đủ nước

Uống đủ nước là điều cần thiết cho tất cả các chức năng của cơ thể và bạn càng uống nhiều nước thì càng có nhiều cơ hội giảm mỡ bụng.

Trong một nghiên cứu của Virginia Tech, những người tham gia ăn kiêng được hướng dẫn uống hai cốc nước trước mỗi bữa ăn đã giảm cân nhiều hơn 30% so với những người cùng tuổi ít uống nước.

Các nhà nghiên cứu Đức cũng phát hiện ra rằng, uống 6 cốc nước lạnh mỗi ngày có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy 50 calo hàng ngày.

Ngủ không đủ giấc

Theo các nhà nghiên cứu của Wake Forest, những người ăn kiêng ngủ 5 tiếng hoặc ít hơn sẽ nạp vào cơ thể lượng mỡ bụng nhiều hơn gấp 2,5 lần, trong khi những người ngủ hơn 8 tiếng chỉ tiêu thụ ít hơn một chút. Ngủ trung bình từ 6 - 7 giờ mỗi đêm để kiểm soát cân nặng.

Uống nước ngọt cho người ăn kiêng

Chuyển từ một loại soda có đường sang một loại soda không đường sẽ giúp ích cho sức khỏe của bạn. Trong khi nói về mặt calo thì điều đó có thể đúng, nhưng soda ăn kiêng lại chứa đựng những nguy hiểm và tác dụng phụ riêng của chúng.

Trong một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas đã theo dõi 475 người trưởng thành trong 10 năm và phát hiện ra rằng, những người tham gia uống soda ăn kiêng thấy vòng eo tăng 70% so với những người không uống soda.

Các nhà nghiên cứu tương tự đã tiến hành một nghiên cứu riêng biệt trên chuột chỉ ra rằng đó có thể là chất aspartame gây tăng cân. Aspartame làm tăng lượng glucose trong máu đến gan không thể xử lý hết, do đó lượng glucose dư thừa sẽ được chuyển hóa thành chất béo, theo Eat This, Not That.