Những tác nhân gây đầy hơi có thể đến từ táo bón và ăn quá nhiều, ăn quá nhanh và hội chứng ruột kích thích (IBS). Ăn thực phẩm có chứa một số thành phần như lactose, cồn đường cũng gây đầy hơi.



Tuy nhiên, có những loại thực phẩm giúp bạn dịu cơn chướng bụng khó chịu này. Một trong những phương pháp điều trị tại nhà lâu đời nhất cho mọi thứ từ đau nhức cơ bắp đến đau họng và cả đầy hơi chính là gừng.



Các hợp chất trong gừng có thể kích thích dịch ruột của cơ thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp giảm đầy hơi do khó tiêu. Do đó, sau bữa ăn, hãy thêm vài lát gừng tươi đặt trong nước nóng và uống như trà, hay sử dụng gừng tươi cho vào vào sinh tố cũng đem lại hiệu quả cao.



Hầu hết mọi người đầu bổ sung nhiều chất xơ vào chế độ ăn uống của mình, nhưng nhiều khi gây tác dụng phụ đầy hơi và chướng bụng nếu ăn quá mức. Uống nhiều nước cam có thể giúp giải quyết vấn đề này vì nước sẽ hỗ trợ quá trình di chuyển chất xơ vào hệ tiêu hoá.



Măng tây chứa chất xơ prebiotic, 1, giúp cung cấp vi khuẩn tốt trong đường ruột để giữ cho đường tiêu hóa của bạn hoạt động trơn tru.



Bạc hà hay cây thìa là có thể giúp thư giãn các cơ hệ tiêu hoá của bạn để giảm co thắt gây khó chịu trong dạ dày. Bạn có thể pha một ly trà bạc hà hay trộn vào đĩa salad. Tại VIệt Nam, thìa là hay dùng với món canh cá vừa ngon vừa tốt cho hệ tiêu hoá.



Ăn các loại đậu có vẻ khá ngược đời để chữa chứng đầy hơi vì chính những thứ này gây nặng bụng. Tuy nhiên có lý do cho điều này vì cho cơ thể tiếp xúc với những thực phẩm này thường xuyên hơn có thể giúp cơ thể gia tăng hệ tiêu hóa tốt hơn. Bạn có thể nửa tháng ăn một lần để hỗ trợ hệ tiêu hoá.

Vì sao uống nước gừng có thể đẩy lui nhiều bệnh? (PLO)-Các chuyên gia đánh giá uống nước gừng có tác dụng giải độc, chống viêm và đẩy lùi nhiều bệnh.