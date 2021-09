Mỡ nội tạng là loại mỡ nằm trong khoang bụng, nó bao quanh các cơ quan quan trọng của chúng ta. Mỡ nội tạng quá cao có thể là nguyên nhân làm tăng lượng mỡ trong máu, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh mỡ máu, tiểu đường, làm suy yếu insulin và tác động tới nhiều vấn đề về sức khỏe.

Theo Eat This, Not That, mỡ nội tạng có thể gây khó khăn cho các cơ quan nội tạng của chúng ta để hoạt động tối ưu. Tăng mỡ nội tạng trong gan có liên quan đến rối loạn chức năng glucose, lipid và nội tiết.

Các nghiên cứu cho thấy rằng, giảm cân một mình có thể không phải là chỉ số tốt nhất về sức khỏe, nhưng thay vào đó, giảm mỡ nội tạng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của chúng ta. Điều này có nghĩa là sự gia tăng chất béo nội tạng có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ sức khỏe, hormone đến mức cholesterol trong cơ thể.

Một chế độ ăn uống phù hợp và cân bằng có thể giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Dưới đây là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe nên ăn ngay từ bây giờ để giảm mỡ nội tạng.

Các loại cá béo

Cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá thu là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào. Những loại cá này chứa nhiều chất béo tốt cho tim mạch, protein và vitamin D.



Cá hồi chứa nhiều protein, chất béo lành mạnh, omega-3

Anya Rosen, Thạc sĩ Khoa học về Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng tại Đại học New York giải thích rằng, omega-3 có lợi cho tim trong cá béo đã được chứng minh là có lợi cho thành phần chất béo trong cơ thể, thông qua các cơ chế khác nhau như cải thiện độ nhạy insulin và chống lại chứng viêm.

"Cá béo cũng là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời, giúp tăng cường tỷ lệ trao đổi chất và tăng mức độ của các hormone gây no như GLP-1, PYY và cholecystokinin." Rosen cho biết thêm.

Dầu dừa

Dầu dừa thường được đánh giá xấu vì hàm lượng chất béo bão hòa cao. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng loại chất béo cụ thể trong dầu dừa, chất béo trung tính chuỗi trung bình có thể làm giảm đáng kể tổng lượng chất béo dự trữ của cơ thể, ngay cả trong tình trạng dư thừa calo.

Đậu

Nicole Stefanow, một chuyên gia dinh dưỡng có trụ sở tại NYC cho biết, một nghiên cứu cho rằng ăn nhiều đậu hơn có thể giúp giảm tổng tích tụ mỡ nội tạng. Điều này có thể là do đậu là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan prebiotic tuyệt vời.

Stefanow giải thích rằng, mặc dù chất xơ hòa tan không thể được cơ thể chúng ta tiêu hóa, nhưng nó có thể được chuyển hóa và biến thành các axit béo chuỗi ngắn (SCFAs) bởi các vi khuẩn lành mạnh trong ruột của chúng ta. Các nghiên cứu đã chỉ ra mỗi liên kết SCFAs với việc giảm mỡ nội tạng.

Sữa chua

Một nghiên cứu cho thấy rằng, ăn sữa chua đều đặn sẽ làm giảm lượng mô mỡ tích trữ ở bụng. Nói cách khác, tác dụng lợi khuẩn của sữa chua đủ để cải thiện lượng mỡ trong cơ thể của những người tham gia ăn sữa chua liên tục.

Sữa chua đặc biệt cân bằng về các chất dinh dưỡng đa lượng và chứa một nguồn protein tốt. Sữa chua có thể cải thiện cảm giác no, giúp bạn no lâu hơn và giảm lượng calo tổng thể, theo Eat This, Not That.