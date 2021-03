Tầm quan trọng của vitamin C đối với phụ nữ

Khi phụ nữ quá bận rộn với bộn bề lo toan và phải làm việc liên tục… việc bổ sung vitamin C giúp cân bằng những gì chế độ ăn uống của họ có thể bị thiếu hụt. Dưới đây là những lợi ích của vitamin C đối với phụ nữ.

Một chất chống oxy hóa cần thiết để sản xuất collagen

Chất dinh dưỡng hòa tan trong nước này hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh cần thiết cho sự phát triển và duy trì các tiểu động mạch, mô sẹo và sụn. Collagen là một chất được cơ thể sản sinh ra một cách tự nhiên. Tuy nhiên, việc sản xuất chất này giảm dần khi con người lớn lên. Vitamin C đóng một phần không thể thiếu trong việc sản xuất collagen, do đó làm giảm nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.



Trái cây họ cam quýt là một nguồn vitamin C tuyệt vời, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: NHẬT LINH

Giảm căng thẳng và tăng huyết áp

Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến các quá trình khác nhau trong cơ thể như sản xuất hormone, chu kỳ kinh nguyệt và khả năng sinh sản ở phụ nữ, cũng như chức năng tiêu hóa và miễn dịch.

Khi cơ thể bạn tiếp xúc với các kích thích căng thẳng, vitamin C giúp giải quyết các chỉ số điển hình của căng thẳng về thể chất và cảm xúc. Nó cũng làm giảm mức độ kích thích tố căng thẳng.

Tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch ở phụ nữ nhưng thường bị đánh giá thấp và không được chẩn đoán. Tỷ lệ huyết áp cao bất thường có thể được giảm xuống bằng cách bổ sung thường xuyên vitamin C, theo The Times of India.

Tăng cường hấp thụ sắt

Bổ sung vitamin C có thể giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống. Vitamin C hỗ trợ chuyển hóa chất sắt kém hấp thu, chẳng hạn như các nguồn sắt có nguồn gốc thực vật thành dạng dễ hấp thu hơn. Do đó, nó có thể giúp giảm nguy cơ thiếu máu ở những người dễ bị thiếu sắt.



Ăn cà chua hàng ngày rất tốt vì nó rất giàu vitamin C. Ảnh: NHẬT LINH



Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Bổ sung vitamin C có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Những chất bổ sung này có thể làm giảm tác động của các yếu tố nguy cơ đã biết đối với bệnh tim như mức cholesterol LDL (có hại) và chất béo trung tính cao trong máu.

Điều hòa lưu lượng kinh nguyệt

Vitamin C có thể nâng cao mức độ estrogen của bạn và giảm mức độ progesterone. Điều này làm cho tử cung co lại và niêm mạc tử cung bị phá vỡ dẫn đến hiện tượng hành kinh.

Bạn nên bổ sung Vitamin C như thế nào?

Trái cây họ cam quýt, cà chua và khoai tây là những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Các nguồn thực phẩm tốt khác bao gồm ớt đỏ, ớt xanh, quả kiwi, bông cải xanh, dâu tây, cải bruxen và dưa đỏ.



Ớt chuông chứa hàm lượng vitamin C cao. Ảnh: NHẬT LINH

Không phải tất cả các loại trái cây và rau quả đều có hàm lượng vitamin C cao, chẳng hạn như chuối và táo có hàm lượng vitamin C khá thấp, trong khi cam, dâu tây, cà chua, kiwi có hàm lượng cao hơn.

Các chất bổ sung vitamin C có sẵn dưới dạng viên nén, viên nang, viên nén nhai, kẹo cao su và viên nén sủi bọt. Không phải tất cả các chất bổ sung vitamin C được tạo ra như nhau. Để đảm bảo chất lượng và an toàn khi sử dụng, hãy chọn các chất bổ sung đã được kiểm tra và chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận có thẩm quyền, chẳng hạn như FSSAI (Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm của Ấn Độ).

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước phải được lấy từ chế độ ăn uống hoặc các chất bổ sung. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, do đó giúp bạn có một cuộc sống khỏe mạnh, theo The Times of India.

