Theo The Times of India, giảm cân mang lại những lợi ích to lớn từ cải thiện ngoại hình đến tăng cường sức khỏe tổng thể và khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, nhiều người không thành công trong việc đạt được trọng lượng tối ưu. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại này là do chế độ ăn uống không nhất quán.



Có một kế hoạch ăn kiêng hiệu quả có thể thúc đẩy nhanh quá trình giảm cân. Ảnh: NHẬT LINH

Đối với những người đang có kế hoạch giảm cân hoặc những người đang hướng đến một trọng lượng cụ thể, đây là 4 thói quen ăn kiêng bạn cần thực hiện:

Tăng lượng protein

Tăng lượng protein của bạn hàng ngày. Lượng protein phù hợp là rất cần thiết để duy trì sức mạnh và khối lượng cơ bắp. Tuy nhiên, một chế độ ăn giàu protein không được khuyến khích về lâu dài.

Một người nên liên hệ với một chuyên gia dinh dưỡng, thảo luận về các tình trạng y tế cơ bản và sau đó tìm kiếm các khuyến nghị về lượng protein có thể được tiêu thụ hàng ngày.

Theo báo cáo Dietary Reference Intakes (DRIs), một người trưởng thành nên tiêu thụ 0,8 gam protein cho mỗi ký trọng lượng cơ thể. Đối với nam giới trưởng thành nên tiêu thụ 56 gam protein mỗi ngày và một phụ nữ trưởng thành nên tiêu thụ 46 gam protein mỗi ngày.

Tăng chất xơ hoặc thức ăn thô

Chất xơ hoặc thức ăn thô về cơ bản có nguồn gốc từ thực vật rất được khuyến khích để giảm cân. Thực phẩm giàu chất xơ hỗ trợ cho việc tiêu hóa, làm sạch hệ thống tiêu hóa và dễ dàng chuyển động ruột.

Theo khuyến nghị của chuyên gia, nam giới trưởng thành nên tiêu thụ 38 gam chất xơ và nữ giới là 25 gam chất xơ mỗi ngày.

Uống nước trước bữa ăn

Trong khi cố gắng làm mọi cách để giảm cân, nhiều người thường quên theo dõi lượng nước nạp vào cơ thể. Nước là một chất lỏng tuyệt vời khi giảm cân.

Trung bình một người bình thường nên uống 3 - 4 lít nước. Một trong những cách dễ nhất để theo dõi lượng nước hấp thụ là uống nó trong các hoạt động quan trọng, chẳng hạn như uống một cốc nước trước khi ăn.

Cắt giảm carbohydrate

Ngay cả các nghiên cứu đã tuyên bố rằng việc cắt giảm carbohydrate điều chỉnh thành phần tổng thể của cơ thể một cách hợp lý.

Các bác sĩ và chuyên gia luôn khuyến nghị nên hạn chế tiêu thụ carbohydrate và bù đắp nó bằng protein và rau quả. Ngay cả các huấn luyện viên thể dục cũng khuyên bạn nên cắt giảm lượng carbohydrate để giảm cân, theo The Times of India.