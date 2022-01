Theo Cleveland Clinic, bữa sáng có thể giúp giảm cảm giác đói, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, đối với những người có nguy cơ bị cholesterol cao hoặc đang sống với lượng cholesterol cao, việc lựa chọn một bữa sáng lành mạnh có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.



Lựa chọn bữa sáng lành mạnh và phù hợp có thể giúp giảm cholesterol. Ảnh: NHẬT LINH

Dưới đây là những thói quen ăn uống tốt nhất để giảm cholesterol.

Ăn chất béo lành mạnh hơn

Theo D'Angelo tác giả tại GoWellness, việc chọn đúng loại chất béo để ăn vào buổi sáng có thể có tác động lớn đến mức cholesterol của bạn.

D'Angelo cho biết: "Cố gắng hạn chế chất béo bão hòa - chất béo có thể được tìm thấy trong các sản phẩm sữa, bánh nướng và thực phẩm chế biến sẵn, bởi vì quá nhiều chất này có thể làm tăng cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) hoặc cholesterol 'xấu'. Thay vào đó, hãy thử thay thế những thực phẩm đó bằng chất béo lành mạnh hơn, chẳng hạn như các loại hạt, thịt nạc và dầu không bão hòa."

Ăn nhiều chất xơ hòa tan

Bắt đầu ngày mới với đủ chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan sẽ giúp tăng mức cholesterol.

D'Angelo cho biết: "Chất xơ hòa tan có trong bột yến mạch làm giảm sự hấp thụ cholesterol trong cơ thể bạn. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần 5 đến 10 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày có thể làm giảm tổng lượng cholesterol LDL".

Ăn các axit béo omega-3

D'Angelo cũng đề cập rằng việc tiêu thụ axit béo omega-3 có thể ảnh hưởng gián tiếp đến mức cholesterol LDL, vì nó bị ảnh hưởng bởi sức khỏe tổng thể và chế độ ăn uống.

D'Angelo nói: "Những axit béo này có thể làm giảm chất béo trung tính, một loại chất béo được tìm thấy trong máu, cũng như giúp giảm mức huyết áp".

Một cách đơn giản để có đủ axit béo omega-3 trong bữa sáng là ăn quả óc chó hoặc hạt lanh. Bạn có thể cho những thứ này vào sữa chua, bột yến mạch hoặc xay thành sinh tố, theo Eat This, Not That.