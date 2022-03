Theo Eat This, Not That, bệnh Alzheimer được xếp vào loại bệnh mất trí nhớ phổ biến nhất, bệnh này có thể ảnh hưởng đến các yếu tố nhận thức khác nhau, bao gồm kiểm soát suy nghĩ, trí nhớ và ngôn ngữ.

Khi nói đến chế độ ăn kiêng, không có một loại thực phẩm kỳ diệu nào có thể ngăn chặn sự phát triển của bệnh Alzheimer. Nhưng một số loại thực phẩm, khi được đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể, có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ, chức năng ghi nhớ và các triệu chứng khác mà những người mắc bệnh này có xu hướng phát triển.

Dưới đây là những thói quen ăn uống bạn nên tuân thủ để giúp giữ gìn sức khỏe não bộ của bạn.

Bổ sung trứng vào chế độ ăn uống

Trứng là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng toàn diện, một loại protein hoàn chỉnh với các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cuộc sống khỏe mạnh. Chúng là một trong số ít thực phẩm giàu choline, một chất dinh dưỡng giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ, bao gồm trí nhớ, tư duy và tâm trạng.



Trứng có chứa choline cao làm tăng trí nhớ. Ảnh: NHẬT LINH

Một nghiên cứu gần đây được hỗ trợ bởi American Egg Board cho thấy việc tiêu thụ một lượng trứng thậm chí hạn chế (khoảng 1 quả trứng mỗi tuần) có liên quan đến việc suy giảm trí nhớ chậm hơn sau này so với việc không ăn trứng.

Ăn một quả táo mỗi ngày

Táo chứa flavonoid tự nhiên giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ. Và khi nói đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, bao gồm táo và các loại thực phẩm giàu flavonoid khác có thể mang lại những lợi ích độc đáo.

Theo dữ liệu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ , các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong số gần 3.000 người từ 50 tuổi trở lên, những người ăn nhiều thực phẩm giàu flavonoid hơn như táo ít có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các bệnh khác.

Có vẻ như nồng độ cao của flavonoid được tìm thấy trong táo kích thích việc tạo ra các tế bào thần kinh mới, có khả năng ngăn chặn sự phát triển của bệnh Alzheimer.

Ăn cá hai lần một tuần

Bộ não của chúng ta phụ thuộc vào các chất dinh dưỡng nhất định để giữ cho nó khỏe mạnh và hoạt động.

DHA (viết tắt của Docosahexaenoic acid), một axit béo omega-3 chủ yếu được tìm thấy trong các nguồn biển như cá, là một trong những chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ và thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

Theo kết quả của một đánh giá có hệ thống phân tích khoảng 27.000 người, tiêu thụ cá thường xuyên có liên quan đến việc giảm 20% nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ loại Alzheimer. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thêm một khẩu phần cá 99 gram vào chế độ ăn uống mỗi tuần có thể làm giảm thêm 12% nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ loại Alzheimer.

Nhiều loại cá cũng chứa selen và choline, hai chất dinh dưỡng quan trọng có vai trò trong bệnh lý bệnh Alzheimer.

Hạn chế đồ ăn chiên rán

Ăn đồ chiên là thứ mà nhiều người trong chúng ta thèm muốn. Nhưng lạm dụng nó vào thực phẩm chiên có thể góp phần vào nguy cơ bệnh Alzheimer, nhờ vào các sản phẩm cuối glycation tiên tiến (AGEs) được tạo ra như một sản phẩm phụ.



Ăn quá nhiều đồ ăn chiên rán có thể làm trầm trọng thêm chứng Alzheimer. Ảnh: NHẬT LINH

Theo một nghiên cứu được công bố trên PNAS, những người có nồng độ AGEs trong máu cao hơn có nhiều thách thức về chức năng nhận thức hơn so với những người có mức độ thấp hơn. Và khi đánh giá chuột, những con chuột ăn nhiều thức ăn chiên hơn có nhiều mảng protein beta-amyloid tích tụ hơn trong não, có thể đóng một vai trò trong sự phát triển của bệnh Alzheimer.

Hạn chế uống rượu

Hạn chế bia rượu mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn đã là một người uống rượu, hãy chọn rượu vang đỏ hoặc trắng sẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn khi cố gắng giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và hãy uống tối đa một ly mỗi ngày.

Rượu là một phần của chế độ ăn uống MIND, một chế độ ăn kiêng mà khi được tuân theo có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Và trong khi ban giám khảo vẫn chưa biết liệu mọi người có nên đưa rượu vang vào chế độ ăn uống hỗ trợ sức khỏe não của họ hay không , thì việc chọn rượu vang thay vì các đồ uống có cồn khác dường như là lựa chọn tốt nhất, theo Eat This, Not That.